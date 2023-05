ഗോ ഫസ്റ്റിന് പിന്നാലെ സമാനപ്രതിസന്ധി നേരിട്ട് ലുഫ്താൻസയും; സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഗോ ഫസ്റ്റ് എയർലൈനിനു പിന്നാലെ സമാനപ്രതിസന്ധിയുമായി രാജ്യാന്തര വിമാന കമ്പനിയായ ലുഫ്താൻസ. ഇന്ന് സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിലെ സൂറിച്ചിൽ ‘എയർബസ് എ220’ വിഭാഗത്തിലുള്ള മൂന്നിലൊന്ന് വിമാനങ്ങളാണ് പ്രാറ്റ് & വിറ്റ്‌നി എൻജിനിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലുഫ്താൻസ നിലത്തിറക്കിയത്.

യുഎസ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രാറ്റ് ആൻഡ് വിറ്റ്‌നി എയർക്രാഫ്റ്റ് എൻജനികളുടെ രൂപകൽപ്പനയിലും നിർമാണത്തിലും പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനമാണ്.

ഗോ ഫസ്റ്റ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മേയ് മൂന്ന്, നാല് തീയതികളിൽ തങ്ങളുടെ എല്ലാ വിമാന സർവീസങ്ങളും റദ്ദാക്കിയെന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷനെ (ഡിജിസിഎ) അറിയിച്ചത്. പിന്നാലെ മേയ് ഒൻപത് വരെ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗോ ഫസ്റ്റിന് പ്രാറ്റ് & വിറ്റ്‌നിയെന്ന സ്ഥാപനം എൻജിനുകൾ നൽകുന്നതു നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഗോ ഫസ്റ്റിന് സർവീസുകൾ നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നത്. ഇതോടെ യാത്രക്കാർക്കു പണം തിരികെ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഡിജിസിഎ ഗോ ഫസ്റ്റിന് നിർദേശം നൽകി.

ഗോഫസ്റ്റും ഇൻഡിഗോയുമാണ് പ്രാറ്റ് & വിറ്റ്‌നി എൻജിനുകളെ ആശ്രയിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ഇന്ത്യൻ വിമാന കമ്പനികൾ. നിലവിൽ ഇരുവിമാന കമ്പനികളും പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

