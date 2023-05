ബജ്റങ്ദളിനെ നിരോധിക്കാൻ നിർദ്ദേശമില്ല: കർണാടക പ്രകടനപത്രിക വിവാദത്തിൽ കോൺഗ്രസ്

ഉഡുപ്പി∙ ബജ്റങ്ദളിനെ നിരോധിക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ വീരപ്പ മൊയ്​ലി​ എംപി. വലിയ തോതിൽ പിഎഫ്ഐ, ബജ്റങ്ദൾ തുടങ്ങിയവയെ നിരോധിക്കുമെന്ന പ്രകടനപത്രകയിലെ വാഗ്ദാനത്തിനതിരെ കോൺഗ്രസ് വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് വീരപ്പ മൊയ്​ലി ഉഡുപ്പിയിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘‘പ്രകടനപത്രികയിൽ ഒരിടത്തും ബജ്റങ്ദളിനെ നിരോധിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിഎഫ്ഐ, ബജ്റങ്ദൾ സംഘടനകളെക്കുറിച്ചു പ്രകടനപത്രികയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെ മാത്രമല്ല തീവ്രനിലപാടുള്ള മറ്റു സംഘടനകളെയും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ശത്രുതയോ വിദ്വേഷമോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും സംഘടനകൾക്കുമെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നു പ്രകടനപത്രികയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

ഭീകരവാദ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിരോധിച്ച, മുസ്​ലിം ഗ്രൂപ്പായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ (പിഎഫ്ഐ) പോലെ അക്രമം, സദാചാര പൊലീസിങ് തുടങ്ങിയവ നടത്തുന്ന ബജ്റങ്ദളിനെതിരെയും ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സുപ്രീം കോടതി പോലും വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.

ഒരു സംഘടനയെയും നിരോധിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ബജ്റങ്ദളിനെ നിരോധിക്കാൻ കർണാടക സർക്കാരിന് സാധിക്കുകയില്ല’’ – വീരപ്പ മൊയ്​ലി പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസിന്‍റെ പ്രകടനപത്രികയിലെ ബജ്റങ്ദൾ നിരോധനമെന്ന അവകാശവാദത്തിനെതിരെ ബിജെപി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ‘‘ബജ്റങ്ദൾ രാജ്യസ്നേഹമുള്ളവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ നിരോധിച്ച പിഎഫ്‌ഐയെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള കോൺഗ്രസ് നീക്കമാണിത്’’ - മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് കെ.എസ്. ഈശ്വരപ്പ പറഞ്ഞു.

ബജ്റങ്ദളിന്‍റെ പേര് പ്രകടനപത്രികയിൽ പ്രതിപാദിച്ചതിനെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഹനുമാനെ അപമാനിക്കുന്ന നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് മോദി വിമർശിച്ചത്. ബജ്റങ്ദളിനെ ഹനുമാനുമായി ബന്ധപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് പവൻ ഖേരെ പറഞ്ഞു.

