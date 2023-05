ക്രെംലിൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ അമേരിക്കയാണെന്ന് റഷ്യ

ക്രെംലിൻ ∙ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്‍റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിനെ ലക്ഷ്യം വച്ച് ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ അമേരിക്കയാണെന്ന് ആരോപണവുമായി റഷ്യ. യുക്രെയ്ൻ അമേരിക്കയുടെ പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് റഷ്യൻ വക്താവ് ദിമെത്രി പെക്സ്കോവ് പറഞ്ഞു.

തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള അവകാശം തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നും ദിമെത്രി പെക്സ്കോവ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത് ഏത് രൂപത്തിലാകുമെന്ന് കാര്യം അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എല്ലാ വശങ്ങളും പരിഗണിച്ചായിരിക്കും തിരിച്ചടിക്കുക. സംഭവത്തിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് അമേരിക്കയും യുക്രെയ്നും തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇത്തരം ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആലോചന കീവിൽ അല്ല അമേരിക്കയിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് തങ്ങൾക്ക് അറിയാം. വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതിന്‍റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്നും പെക്സ്കോവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം, സംഭവത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ലെന്നാണ് യുക്രെയ്ൻ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രെംലിനിലേക്ക് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ പറന്നുവരുന്നതായുള്ള വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം വലിയ പ്രകാശത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

‌സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ മോസ്കോ നഗരത്തിനു മുകളിൽ ഡ്രോണുകൾ പറത്തുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആക്രമണം നടന്ന സമയത്ത് പുട്ടിൻ ക്രെംലിനിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. മോസ്കോ നഗരപ്രാന്തത്തിലെ മറ്റൊരു വസതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

