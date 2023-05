തമിഴ്നാട്∙ "ദ് കേരളാ സ്റ്റോറി"- സിനിമ വെള്ളിയാഴ്ച റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കനത്ത ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന നിർദേശം നൽകി തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ. ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്കും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവികൾക്കുമാണ് സർക്കാരിന്റെ നിര്‍ദേശം.

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്താൽ ക്രമസമാധന പ്രശ്നമുണ്ടാകുമെന്ന ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിർദേശം. എന്നാൽ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രദർശനം തടയുന്ന തരത്തിലേക്ക് സർക്കാർ തീരുമാനം നീളില്ല. കേരളത്തിൽ പോലും സിനിമയുടെ പ്രദർശനം സർക്കാർ നിരോധിക്കാത്തതിനാലാണിത്.

കേരളവുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നതിനാൽ, ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്കും പ്രതിഷേധം നീളുമെന്നാണ് സൂചനകൾ. ജനങ്ങളുടെയോ, സംഘടനകളുടെയോ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധനങ്ങൾ വ്യാപിക്കുമെന്നാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ കരുതുന്നത്.

2011ൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡാം–999 സിനിമ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിരോധിച്ചിരുന്നു. ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമുണ്ടാകുമെന്ന നിഗമനത്തിലായിരുന്നിത്. ദ് കേരളാ സ്റ്റോറി ഹിന്ദി,തമിഴ്,മലയാളം, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ് കേരളാ സ്റ്റോറിയുടെ നിരോധനം പ്രായോഗികമല്ലാത്തതിനാൽ ചിത്രം ബഹിഷ്‌ക്കരിക്കുകയെന്ന പ്രചാരണവുമായി നീങ്ങാനാണ് കേരള സർക്കാർ നീക്കം.

