‘ഈ മെഡലുകൾ എല്ലാം നേടിയത് ഇതിനാണോ? കൊല്ലണമെങ്കിൽ കൊല്ലൂ’: പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് വിനേഷ് ഫോഗട്ട്

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ പൊലീസും ജന്തർമന്തറിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ഗുസ്തിതാരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വാക്കുതർക്കം സംഘർഷത്തിലെത്തിയതിനു പിന്നാലെ ക്യാമറയ്ക്കു മുന്നിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് വനിതാ താരം വിനേഷ് ഫോഗട്ട്. ‘‘ഞങ്ങൾ ഈ മെഡലുകൾ എല്ലാം നേടിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തിനു വേണ്ടിയാണോ’’ എന്ന് ചോദിച്ച് വിനേഷ് ഫോഗട്ട് കണ്ണീരടക്കാൻ പാടുപെട്ടു. മദ്യപിച്ചെത്തിയ ഒരു പൊലീസുകാരൻ രണ്ടു വനിതാ ഗുസ്തിതാരങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് പരാതി.

"ആ പൊലീസുകാരൻ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും തള്ളിയിട്ടു. ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ ഞങ്ങൾ കുറ്റവാളികളല്ല. ഞങ്ങളെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ കൊല്ലൂ.’’– വിനേഷ് ഫോഗട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്ത് ഇല്ലാത്തതിനെയും അവർ ചോദ്യം ചെയ്തു. ലോക ഗുസ്തി ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ നാല് മെഡലുകൾ നേടിയ ബജ്‌റംഗ് പൂനിയ, തന്റെ എല്ലാ മെഡലുകളും തിരിച്ചെടുക്കാൻ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നതായി വികാരധീനനായി പറഞ്ഞു.

“Yahi din dekhne ke liye Desh ke liye medals leke aaye the kya”#VineshPhogat & #SakshiMalik break down after scuffle with P0lice#ट्रैक्टर_लेकर_दिल्ली_चलो दिल्ली पुलिस@themojostory pic.twitter.com/tEaLSbUEa4 — Mohd Abdul Sattar (@SattarFarooqui) May 4, 2023

ഇന്നലെ രാത്രി സമരപ്പന്തലിലേക്കു കട്ടിലുകൾ എത്തിച്ചതു പൊലീസ് തടഞ്ഞതാണു പ്രശ്നങ്ങൾക്കു തുടക്കമായത്. പകൽ മഴ പെയ്തതിനാൽ സമരപ്പന്തലിലെ കട്ടിലുകൾ നനഞ്ഞുപോയിരുന്നു. പകരം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കിടക്കകളും മടക്കിവയ്ക്കാവുന്ന കട്ടിലുകളും ആം ആദ്മി പാർട്ടിപ്രവർത്തകർ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണു പൊലീസ് തടഞ്ഞത്.

മദ്യപിച്ചെത്തിയ ഒരു പൊലീസുകാരൻ ഇതിനിടെ 2 വനിതാ ഗുസ്തിതാരങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്തതായി പരാതിയുയർന്നു‌. ബഹളത്തിനിടെ രണ്ടുപേർക്കു പരുക്കേറ്റു. ഒരാളെ ആശുപത്രിയിലാക്കി. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചു. എഎപി നേതാവ് സോമനാഥ് ഭാരതിയെയും 2 അനുയായികളെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പൊലീസ് ബാരിക്കേഡ് തകർത്ത് അനുമതിയില്ലാതെ സമരസ്ഥലത്തു പ്രവേശിച്ചതിന്റെ പേരിലാണു നടപടി.

സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന്, പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്ത് കനത്ത പൊലീസ് സേനയെ വിന്യസിച്ചു. പ്രദേശം മുഴുവൻ ബാരിക്കേഡ് സ്ഥാപിക്കുകയും പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഗുസ്തിക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ പ്രവേശനം തടയുകയും ചെയ്തു. ഗുസ്തിതാരങ്ങളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തെന്ന ആരോപണം നേരിടുന്ന ഫെഡറേഷൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബ്രിജ്ഭൂഷൺ ശരൺസിങ്ങിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ജന്തർമന്തറിലെ സമരം 11 ദിവസം പിന്നിട്ടു.

English Summary: "Did We Win Medals To See Such Days?" Wrestler Vinesh Phogat Breaks Down