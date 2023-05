മാലിന്യനീക്കത്തിൽ തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെട്ട് സോണ്ട; കണ്ണടച്ച് കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ

കോഴിക്കോട്∙ 5 തവണ കരാർ നീട്ടി നൽകിയിട്ടും മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാത്ത സോണ്ട കമ്പനിക്കുവേണ്ടി കോഴിക്കോട് കോര്‍പറേഷന്‍റെ ഒളിച്ചുകളി. മാര്‍ച്ച് 30നാണ് അഞ്ചാം തവണയും സോണ്ടയ്ക്കു കോര്‍പറേഷന്‍ കരാര്‍ നീട്ടി നല്‍കിയത്. ഒരുമാസത്തിനുള്ളില്‍ മുഴുവന്‍ മാലിന്യം നീക്കണമെന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. ഏപ്രില്‍ 30 ആയപ്പോള്‍ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ, ഇതുവരെ മാലന്യനീക്കം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു സോണ്ടയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. സോണ്ടയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാന്‍ മടിക്കുന്ന കോര്‍പറേഷന്‍ ആദ്യം ചെയ്തത് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആ സ്ഥലത്തേക്കു കടക്കുന്നത് തടയുകയാണ്.

2019 ഡിസംബർ 10നാണ് സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക്കും കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനും തമ്മിൽ കരാർ ഒപ്പുവച്ചത്. 6.5 ഏക്കറിലെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യണം (ബയോ മൈനിങ്), മാലിന്യം നീക്കിയ മണൽ 2.8 ഏക്കറിൽ പൂർണമായും നിരപ്പാക്കണം (ക്യാപ്പിങ്) എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു കരാർ. ആകെ 7.77 കോടി രൂപ(ജിഎസ്ടി പുറമേ) ആയിരുന്നു മാലിന്യ നീക്കത്തിനു കരാർ. 1.92 കോടി രൂപ പണി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ നൽകിയിരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ ഡ്രോയിങ്, പ്ലാൻ എന്നിവ തയാറാക്കുകയും പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന പേരിലാണ് ഈ തുക കൈമാറിയത്.

പലതവണ സോണ്ടയ്ക്ക് കരാർ പുതുക്കി നൽകിയ കോര്‍പറേഷന്‍ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു മാസമെന്നല്ല, 30 പ്രവൃത്തി ദിവസമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നാണ്. പ്രത്യേക കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മൗനമായിരുന്നു മേയറുടെയും സെക്രട്ടറിയുടേയും മറുപടി. ഞെളിയന്‍പറമ്പില്‍ 50% പോലും മാലിന്യം നീക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് യുഡിഎഫ് ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ 80% ജോലികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായെന്നാണ് കോര്‍പറേഷന്റെ വാദം. സോണ്ടയ്ക്ക് അടുത്ത ഗഡു തുക അനുവദിക്കാനുള്ള കോര്‍പറേഷന്‍റെ തന്ത്രമാണിതെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്.

പണി പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ 38 ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴ ഈടാക്കാമെന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം കൗൺസിൽ കരാർ നീട്ടിക്കൊടുത്തത്. 30നുള്ളിൽ തീർക്കാനാകില്ലെന്നും സോണ്ടയുമായുള്ള കരാർ റദ്ദാക്കി യോഗ്യരായ ഏജൻസികളെ നിയമിക്കണമെന്നും യുഡിഎഫ്, ബിജെപി കൗൺസിലർമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും കോർപറേഷൻ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. പണി അവസാനഘട്ടത്തിലെത്തി നിൽക്കെ കരാർ റദ്ദാക്കി പുതിയ ഏജൻസിയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് വീണ്ടും മാലിന്യ സംസ്കരണം വൈകിപ്പിക്കുമെന്നായിരുന്നു കോർപറേഷന്റെ നിലപാട്. കൊച്ചി ബ്രഹ്മപുരത്തെ മാലിന്യ നീക്കത്തിനും സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക് ആയിരുന്ന കരാർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത്. ഇവിടെ തീപിടിത്തമുണ്ടായതോടെ കോഴിക്കോട്ടെ സോണ്ടയുടെ സാന്നിധ്യവും വിവാദമായിരുന്നു.

