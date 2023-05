ജാതി സെൻസസിനെ എതിർക്കുന്നവർ സമത്വത്തിന് എതിര്; നടപ്പാക്കും: ലാലു

പട്ന ∙ എന്തു വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും ജാതി സെൻസസ് നടപ്പാക്കുമെന്ന് ആർജെഡി അധ്യക്ഷൻ ലാലു യാദവ്. ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ജാതി സെൻസസിന് അനുകൂലമാണ്. ബിഹാർ സർക്കാർ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ആരംഭിച്ച ജാതി സെൻസസ് പട്ന ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തതിനോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ബിജെപിയുടെ തന്ത്രപരമായ നീക്കമാണു ജാതി സെൻസസ് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കാരണം. ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന പിന്നാക്ക ജാതിക്കാരുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുന്നതിനെ ബിജെപി ഭയപ്പെടുന്നു. ജാതി സെൻസസിനെ എതിർക്കുന്നവർ മാനവികതയ്ക്കും സമത്വത്തിനും എതിരാണ്. സാമൂഹിക – സാമ്പത്തിക അസമത്വത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണ് ജാതി സെൻസസിനെ എതിർക്കുന്നതെന്നും ലാലു പറഞ്ഞു.

