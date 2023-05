ജയിലിനുള്ളിൽ തില്ലുവിനെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിച്ചു, മരിച്ചിട്ടും ദേഷ്യം തീരാതെ പ്രതികൾ - വിഡിയോ

ന്യൂഡൽഹി ∙ തിഹാർ ജയിലിൽ കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാത്തലവൻ തില്ലു താജ്‌പുരിയെ എതിർ ഗ്യാങ്ങിൽപെട്ടവ‌‌‌‌‌​ർ കൊന്നത് അതിക്രൂരമായി. ജയിലിലെ ആക്രമണത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. പൊലീസെത്തി തില്ലുവിന്‍റെ ശരീരം പുതപ്പുകൊണ്ട് മറച്ചിട്ടും ദേഷ്യം തീരാത്ത പ്രതികൾ, പിന്നെയും കുത്തുന്നതും നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ പൊലീസ് നോക്കി നിൽക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.

ആറംഗ സംഘമാണ് തില്ലുവിനെ ആക്രമിച്ച് കൊന്നത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തായതോടെ ജയിൽ അധികൃതരുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും ജയിലിലെ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. മൻഡോളി ജയിലിൽനിന്ന് രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് തില്ലുവിനെ തിഹാറിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഒന്നാം നിലയിൽനിന്ന് ഗ്രില്ലുകൾ അറത്തുമാറ്റിയ ശേഷം ബെഡ് ഷീറ്റുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയാണു തില്ലുവിനെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന താഴത്തെ നിലയിൽ അക്രമിസംഘം എത്തിയത്.

ഇവർ തില്ലുവിന്റെ മുഖം ബെഡ്ഷീറ്റു കൊണ്ട് മറച്ച ശേഷം കുത്തുകയായിരുന്നു. മുഖത്തും തലയിലും പുറത്തും ആഞ്ഞ് കുത്തിയായിരുന്നു ആക്രമണം. ഡൽഹി രോഹിണി കോടതി വെടിവയ്‌പ്പിന്റെ മുഖ്യസുത്രധാരനായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട തില്ലു. മുൻ കൂട്ടാളിയും പിന്നീട് എതിരാളിയുമായി മാറിയ ജിതേന്ദർ ജോഗിയെയാണ് താ‌ജ്‌പുരിയയുടെ സംഘം കോടതിയിൽ വെടിവച്ചു കൊന്നത്. ജിതേന്ദർ ജോഗിയുടെ സംഘമാണ് തില്ലുവനെ ആക്രമിച്ച് കൊന്നതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: CCTV video shows Tillu Tajpuriya's body stabbed in presence of cops in Tihar