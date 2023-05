വീണ്ടും തിരിച്ചടി നേരിട്ട് ഗോ ഫസ്റ്റ്; 20 വിമാനങ്ങളുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കാൻ നീക്കം

ന്യൂഡൽഹി∙ വാഡിയ ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഗോ ഫസ്റ്റ് എയർലൈന്‍റെ 20 വിമാനങ്ങളുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്ഥാപനത്തിന് കടം നൽകിയവർ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷനെ (ഡിജിസിഎ) സമീപിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഡിജിസിഎ വെബ്സൈറ്റിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിജിസിഎ നിയമപ്രകാരം വിമാനത്തിന്‍റെ റജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കുന്നതിന് കടം നൽകിയവർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പങ്കുവച്ച് അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു. ഇതിനെതിരെ ഗോ ഫസ്റ്റ് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല.



പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ദേശീയ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണലിൽ (എൻസിഎൽടി) പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ഗോ ഫസ്റ്റിനെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിച്ച് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ഗോ ഫസ്റ്റിന്‍റെ ആവശ്യം തള്ളിക്കളയണമെന്നും കടം നൽകിയവർ ദേശീയ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണലിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനും മൊറട്ടോറിയം വേണമെന്നും അപേക്ഷിച്ചത് കുടിശ്ശിക നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനല്ല, മറിച്ച് കമ്പനിയെ രക്ഷിക്കാനാണെന്ന് ഗോ ഫസ്റ്റിന്‍റെ അഭിഭാഷകർ പറഞ്ഞു. നാലു മണിക്കൂറാണ് ട്രൈബ്യൂണൽ വാദം കേട്ടത്.

യുഎസ് കമ്പനിയായ 'പ്രാറ്റ് ആൻഡ് വിറ്റ്നി' നിർമിച്ച എൻജിനുകളിലെ തകരാർ മൂലം തങ്ങളുടെ 25 വിമാനങ്ങൾ പറത്താൻ കഴിയാത്തതാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കു വഴിവച്ചതെന്നാണു കമ്പനിയുടെ വാദം. എൻജിൻ തകരാർ അടിയന്തരമായി പരിഹരിച്ചാൽ ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്‌റ്റംബർ മാസങ്ങളോടെ മുഴുവൻ വിമാനങ്ങളുടെയും സർവീസ് പുനഃരാരംഭിക്കാനാകുമെന്നു കമ്പനി വ്യക്തമാക്കന്നുണ്ട്. സ്പെയർ എൻജിനുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രാറ്റ് ആൻഡ് വിറ്റ്‌നി വാക്കുപാലിച്ചില്ലെന്നും ഗോ ഫസ്റ്റ് ആരോപിക്കുന്നു. ഇതുകാരണമാണ് എയർബസ് എ 320 നിയോ വിമാനങ്ങളിൽ 50 ശതമാനം നിലത്തിറക്കാനും തുടർന്ന് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർത്തിവയ്ക്കാനും നിർബന്ധമായതെന്ന് ഗോ ഫസ്റ്റ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

മേയ് ഒൻപത് വരെ എല്ലാ സർവീസുകളും നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതായി ഗോ ഫസ്റ്റ് അറിയിച്ചിരുന്നു. യുഎസ് സ്ഥാപനമായ പ്രാറ്റ് ആൻഡ് വിറ്റ്‌നിയിൽനിന്ന് വാടകയ്‌ക്ക് സ്പെയർ എൻജിനുകൾ വാങ്ങി എത്രയും വേഗം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് വീണ്ടും സർവീസ് തുടങ്ങുന്നതിന് സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഗോ ഫസ്റ്റ് അധികൃതർ.

നിലവിൽ എയർലൈൻസിന് 11,463 കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യതകളുണ്ട്. മേയ് 15 വരെ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. യാത്രക്കാർക്ക് പണം തിരികെ നൽകുമെന്ന് വിമാനക്കമ്പനി അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: In More Trouble For Go First, Lessors Want 20 Aircraft Deregistered