മണിപ്പൂരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമെന്ന് സൈന്യം

ഇംഫാൽ∙ മണിപ്പൂരിലെ കലാപം നിയന്ത്രണവിധേയമായതായി ക്രമസമാധാന ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ഇന്ത്യൻ സൈന്യം. ഇംഫാലിലും, ചുരാചാന്ദ്പുർ ജില്ലയിലും ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് സൈന്യം. മറ്റ് അനിഷ്ടസംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ സൈനികവ്യൂഹത്തെയും പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.സൈനിക, അർധസേനാ വിഭാഗങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഫ്ലാഗ് മാർച്ച് നടത്തി. കലാപത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യാജ വിഡിയോകളെ കുരുതിയിരിക്കണമെന്നും സൈന്യം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

കൂടുതല്‍ സൈനികരെ മണിപ്പുരിലെത്തിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. ഗുവാഹത്തി, തേജ്പുര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്ന് വ്യോമസേനാ വിമാനത്തില്‍ സൈനികരെ എത്തിക്കും. സിആര്‍പിഎഫ് മുന്‍ മേധാവി കുല്‍ദീപ് സിങ്ങിനെ മണിപ്പുരിലെ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവായി നിയമിച്ചു. സമാധാനശ്രമങ്ങള്‍ക്കു മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കാനായി മുതിര്‍ന്ന ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അശുതോഷ് സിന്‍ഹയെ നിയമിച്ചു. മണിപ്പുരിലെയും സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ചര്‍ച്ച നടത്തി.

ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരല്ലാത്ത മെയ്‌തെയ് വിഭാഗത്തിന് പട്ടികവർഗ പദവി നൽകാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ഗോത്ര വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഓൾ ട്രൈബൽ സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയൻ മണിപ്പൂർ എന്ന സംഘടന ചുരാചാന്ദ്പുർ ജില്ലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ റാലിയാണു സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കലാപമായത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മണിപ്പൂരിന്റെ ക്രമസമാധാന ചുമതല കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തത്. ആക്രമികളെ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്താൻ 'ഷൂട്ട് അറ്റ് സൈറ്റ്' ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ശുപാർശ ഗവർണർ അനുസൂയ ഉയ്‌കെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് മണിപ്പൂരിൽ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനവും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

