ശരദ് പവാറിന്റെ രാജി തള്ളി എൻസിപി നേതൃയോഗം; തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കാതെ പവാർ

മുംബൈ∙ ശരദ് പവാർ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തു തുടരണമെന്ന് എൻസിപി കോർ കമ്മിറ്റി പ്രമേയം പാസാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി തള്ളി. തീരുമാനം പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം മാനിച്ചെന്ന് പ്രഫുൽ പട്ടേൽ പറഞ്ഞു. പുതിയ അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശരദ് പവാർ നിശ്ചയിച്ച 18 അംഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ കോർ കമ്മിറ്റി യോഗമാണ് പവാറിന്റെ രാജി പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും അദ്ദേഹം പദവിയിൽ തുടരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം, യോഗത്തിൽ തന്റെ തീരുമാനം പവാർ വ്യക്തമാക്കിയില്ല. യോഗവേദിക്കു പുറത്ത് പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധത്തിലാണ്.

ദക്ഷിണ മുംൈബയിലെ ൈവ.ബി. ചവാൻ ഹാളിൽ ആത്മകഥയുടെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കവെ മേയ് രണ്ടിനാണ് പാർട്ടി അണികളെ ഞെട്ടിച്ച തീരുമാനം പവാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിന്നീട് രാജിക്കെതിരെ പാർട്ടി നേതാക്കൾ ഒന്നടങ്കം രംഗത്തെത്തിയതോടെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചതായി സഹോദരപുത്രൻ അജിത് പവാർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

