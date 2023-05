ഭൂമി തർക്കം: മധ്യപ്രദേശിൽ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളടക്കം 6 പേർ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു

ഭോപാൽ ∙ ഭൂമി തർക്കത്തെ തുടർന്ന് മധ്യപ്രദേശിലെ മൊറേനയിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകളടക്കം ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആറ് പേർ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ രണ്ടു പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തോക്കേന്തിയ സംഘവും വടികളുമായി മറ്റൊരു സംഘവും ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

ലെപ ഗ്രാമത്തിൽ ധീർ സിങ് തോമറിന്റെയും ഗജേന്ദ്ര സിങ് തോമറിന്റെയും കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് തർക്കമുണ്ടായത്. 2013-ൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരു കുടുംബങ്ങളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. ധീർ സിങ് തോമറിന്റെ കുടുംബത്തിലെ രണ്ടു പേർ അന്ന് കൊല്ലപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ഗജേന്ദ്ര സിങ് തോമറിന്റെ കുടുംബം ഗ്രാമം വിട്ട് പലായനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

വെള്ളിയാഴ്ച ഗജേന്ദ്ര സിങ്ങും കുടുംബവും ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി. ഇതറിഞ്ഞ ധീർ സിങ് തോമറിന്റെ കുടുംബം കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നാണ് വിവരം. കൊല്ലപ്പെട്ട ആറു പേരിൽ ഗജേന്ദ്ര സിങ് തോമറും രണ്ടു മക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നു. മുൻവൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതക കാരണമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന എട്ടു പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

