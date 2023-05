പ്രണയപ്പക, വിവാഹേതരബന്ധം, പണക്കൊതി; കൊടുംക്രൂരതയില്‍ പൊലിഞ്ഞത് എത്ര ജന്മങ്ങള്‍

അതിരപ്പിള്ളി തുമ്പൂർമുഴി വന‌ത്തിൽ അങ്കമാലി പാറക്കടവ് സ്വദേശി ആതിരയെ കൊന്നുതള്ളിയ സംഭവത്തിനു പിന്നിൽ വിവാഹേതര ബന്ധവും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമാണെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഇടുക്കി വെള്ളത്തൂവൽ സ്വദേശി അഖിൽ പി. ബാലചന്ദ്രനെ കേസിൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ, പ്രണയവും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും അരുംകൊലയിലേക്കു നയിച്ച സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അനവധിയുണ്ട്.

വിഷ്ണുപ്രിയ വധം – ഒക്ടോബർ 2022

കണ്ണൂർ പാനൂരിൽ വിഷ്ണുപ്രിയ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു കാരണം പ്രണയത്തകർച്ചയായിരുന്നു. അച്ഛമ്മയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സമീപത്തെ ബന്ധുവീട്ടിലായിരുന്ന വിഷ്ണുപ്രിയ വസ്ത്രം മാറാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രതി ശ്യാംജിത്ത് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഏറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിഷ്ണുപ്രിയയെ കാണാതിരുന്നതിനാൽ, ബന്ധുവായ യുവതി തിരിക്കിയെത്തിയപ്പോഴാണു വിവരമറിഞ്ഞത്. കിടക്കയിൽ കഴുത്തറ്റു തൂങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. രണ്ടു കൈകളിലും കാലിന്റെ പിൻഭാഗത്തും വെട്ടേറ്റിരുന്നു.

വിഷ്ണുപ്രിയ, ശ്യാംജിത്ത്

ആഴമേറിയ മുറിവുകളാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. മുൻപ് ശ്യാംജിത്തുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്ന വിഷ്ണുപ്രിയ ബന്ധത്തിൽനിന്നു പിന്മാറിയതിലുള്ള പകയാണ് കൊലപാതകത്തിനു കാരണമെന്നാണ് പ്രതി പൊലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത്

ഷാരോൺ വധം - ഒക്ടോബർ 2022

പാറശാലയിൽ കൂട്ടുകാരി ഗ്രീഷ്മ നൽകിയ വിഷം കഴിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട ഷാരോൺ. ചിത്രം : റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙ മനോരമ

കേരളം നടുങ്ങിയ സംഭവമായിരുന്നു പാറശാല സ്വദേശി ഷാരോൺ രാജിന്റെ കൊലപാതകം. ഷാരോണിനെ ഒഴിവാക്കാൻ കാമുകി ഗ്രീഷ്മ കഷായത്തിൽ വിഷം കലർത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ്. കുറ്റകൃത്യം മറച്ചുപിടിക്കാൻ ഗ്രീഷ്മ പറഞ്ഞ നുണകൾ പൊലീസ് പൊളിച്ചതാണ് പ്രതിയെ കുടുക്കിയത്. കഷായം കുറിച്ചു നൽകിയെന്നു ഗ്രീഷ്മ പറഞ്ഞ ആയുർവേദ ഡോക്ടറുടെയും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെയും മൊഴികളാണ് പൊലീസിനു സഹായകരമായത്. ഷാരോണിന്റെ സഹോദരന് അയച്ച ശബ്ദസന്ദേശങ്ങളും ഗ്രീഷ്മയ്ക്ക് വിനയായി. കഷായം കുറിച്ചുനൽകിയെന്ന് ഗ്രീഷ്മ അവകാശപ്പെട്ട ആയുർവേദ ഡോക്ടർ അരുൺ അത് തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു. ഷാരോണിന് നൽകിയ അതേ ജൂസ് കുടിച്ച ഓട്ടോഡ്രൈവർക്കും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടായെന്ന് ഗ്രീഷ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് ഡ്രൈവർ പ്രദീപ് മൊഴി നൽകിയതും പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിന് സഹായകരമായി.

അനുമോൾ വധം– മാർച്ച് 2022

വീടിനു മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയ നാട്ടുകാർ, അനുമോൾ

ഭർത്താവുമായുള്ള സാമ്പത്തിക തർക്കങ്ങളും കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളുമായിരുന്നു കട്ടപ്പന പേഴുംകണ്ടത്തെ അധ്യാപിക അനുമോളുടെ കൊലപാതകത്തിനു കാരണം. അനുമോളെ കൊലപ്പെടുത്തി കട്ടിലിനടിയിലൊളിപ്പിച്ച ഭർത്താവ് ബിജേഷിനെ പൊലീസ് പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തന്റെ സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളിൽനിന്നു പിരിച്ചെടുത്ത് അനുമോൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പണം ഭർത്താവ് വാങ്ങി ചെലവാക്കിയതു മുതൽ മദ്യപിച്ച് വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നോക്കാതെ നടക്കുന്നതു വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള വഴക്കാണ് കൊലയ്ക്കു കാരണമായത്.

ബിജേഷ് മദ്യപാനിയാണെന്നും കുടുംബം നോക്കുന്നില്ലെന്നും സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിവയ്ക്കുന്നുവെന്നും തന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ വിറ്റെന്നും മോതിരവും മാലയും പണയംവച്ചെന്നും വനിതാ സെല്ലിൽ അനുമോൾ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതോടെ അനുമോളെ വേണ്ടെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ബിജേഷ്. ബിജേഷ് അനുമോളെ വീട്ടിൽ വച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് കട്ടിലിൽ കിടത്തിയശേഷം ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് അനുമോളുടെ ഇടതുകൈത്തണ്ട മുറിച്ചു. ആത്മഹത്യയാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം. ഇതു പരാജയപ്പെട്ടതോടെ മൃതദേഹം കിടപ്പുമുറിയിലെ കട്ടിലിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു. അനുമോൾ വഴക്കിട്ട് വീടു വിട്ട് പോയെന്നായിരുന്നു വിജേഷ് അനുമോളുടെ വീട്ടുകാരോടു പറഞ്ഞത്. വിവരമറിഞ്ഞ് അനുമോളുടെ മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും അവർ കിടപ്പുമുറിയിലേക്ക് കയറാതിരിക്കാൻ വിജേഷ് ശ്രദ്ധിച്ചു. തുടർന്ന് കട്ടപ്പന പൊലീസിൽ അനുമോളെ കാണാനില്ലെന്നു പരാതി നൽകി. അടുത്ത ദിവസം കേസന്വേഷണത്തിന്‍റെ പുരോഗതി തിരക്കിയശേഷം മാതാപിതാക്കൾ പേഴുംകണ്ടത്തെ വീട്ടിൽ എത്തി. വീട് പൂട്ടിയിരുന്നതിനാൽ തള്ളിത്തുറന്ന് അകത്തുകയറിയപ്പോൾ ദുർഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. പരിശോധനയ്ക്കിടെ കിടപ്പുമുറിയിലെ കട്ടിലിനടിയിൽ കമ്പിളിപുതപ്പ് മാറ്റിയപ്പോൾ മൃതദേഹം കണ്ടത്തിയതോടെയാണ് കൊലപാതക വിവരം പുറത്തായത്.

രസ്മ വധം - മാർച്ച് 2022

തൃശൂർ നഗരത്തിലെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ യുവാവിനെയും യുവതിയെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിലും വില്ലൻ പ്രണയമായിരുന്നു. പാലക്കാട് ചേരാമംഗലം കൊട്ടേക്കാട് ഒറവങ്ങോട്ട് ഗിരിദാസ് (39), തൃശൂർ കല്ലൂർ പാലയ്ക്കപ്പറമ്പ് അത്താണിക്കുഴി വീട്ടിൽ രസ്മ (31) എന്നിവരെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്. ഗിരിദാസും രസ്മയും കുറച്ചുകാലമായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ വീട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതായി പറയുന്നു. ബന്ധത്തിൽനിന്നു പിന്മാറുമോയെന്ന സംശയത്താൽ, മദ്യം കൊടുത്ത ശേഷം കഴുത്തു ഞെരിച്ചു യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ യുവാവ് സ്വയം ജീവനൊടുക്കിയതാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വിവാഹമോചിതയും 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ അമ്മയുമാണ് രസ്മ. തിരുവനന്തപുരം പട്ടത്തെ ബാറിലെ ജീവനക്കാരനും അവിവാഹിതനുമാണ് ഗിരിദാസ്.

രസ്മ

സുബ്ബലക്ഷ്മി വധം - മേയ് 2023

കേരളത്തെ നടുക്കിയ കൊലപാതകങ്ങളിലൊന്ന് അരേങ്ങറിയത് അയൽസംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. പൊള്ളാച്ചിയിൽ നടന്ന അരുംകൊലയിലെ പ്രതികൾ പിടിയിലായത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നായിരുന്നു. കോയമ്പത്തൂർ ഇടയാർപാളയം സ്വദേശി സുജയ് (30), ഇയാളുടെ മലയാളിയായ ഭാര്യ രേഷ്മ (25) എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ. സുജയ്‌യും സുബ്ബലക്ഷ്മിയും തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. പിന്നീട് സുജയ് കോട്ടയം സ്വദേശിനി രേഷ്മയെ (27) വിവാഹം ചെയ്തു. വിവാഹത്തിനുശേഷവും സുബ്ബലക്ഷ്മിയുമായി സുജയ് ബന്ധം തുടർന്നു. രേഷ്മ പ്രസവത്തിനായി നാട്ടിൽപ്പോയ വിവരമറിഞ്ഞ് സുബ്ബലക്ഷ്മി ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തി. തന്നെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്നും കൂടെ താമസിക്കണമെന്നും നിർബന്ധിച്ചു. ഇല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം തകർക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ സുജയ് സുബ്ബലക്ഷ്മിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. സുബ്ബലക്ഷ്മിയുടെ ദേഹത്ത് കുത്തേറ്റ ഒൻപതു പാടുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കേസിൽ രേഷ്മയുടെ പങ്ക് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുകയാണ്.

രേഷ്മയും സുജയ്‌യും. കൊല്ലപ്പെട്ട സുബ്ബലക്ഷ്മി

English Summary: Murders that shook the kerala in the last one year