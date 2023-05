‘പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അജൻഡയുടെ പിന്നാലെ പോകേണ്ട’: റോഡ് ക്യാമറ വിവാദം ചർച്ച ചെയ്യാതെ സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം∙ റോഡ് ക്യാമറ വിവാദം ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യാതെ സിപിഎം. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാ ആരോപണങ്ങൾക്കും മറുപടി പറഞ്ഞ് അവരുടെ അജൻഡയുടെ പിന്നാലെ പോകേണ്ടെന്ന നേതൃതലത്തിലെ ധാരണയാണ് ഇതിനു കാരണമെന്നാണ് സൂചന. സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്കുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയോ മന്ത്രിമാരോ വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിക്കും.

തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവി അന്വേഷിച്ച കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനാ വിഷയങ്ങളാണ് ശനിയാഴ്ച സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതി ചർച്ച ചെയ്തത്. സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലും സ്ഥാനാർഥിയെ അവതരിപ്പിച്ച രീതിയിലും വീഴ്ചയുണ്ടെന്നു റിപ്പോർട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കളുടെ പേര് എടുത്തുപറഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ടിൽ വിമർശനങ്ങൾ ഇല്ലെന്നാണ് സൂചന. സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം ഞായറാഴ്ച അവസാനിക്കും.

English Summary: No Discussion About Road Camera Controversy by CPM