അമൃത്‌സർ ∙ പഞ്ചാബിലെ അമൃത്‌സറിൽ സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്ന് ഒരുകിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഫോടനം. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്നാണ് വിവരം. സംഭവത്തിൽ ആറുപേർക്ക് പരുക്കേറ്റതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഫൊറൻസിക് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും അമൃത്‌സർ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



