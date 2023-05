‘ദ് കേരള സ്റ്റോറി’യെ എതിർക്കുന്നവർ ഭീകരരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു: വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി മന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ ‘ദ് കേരള സ്റ്റോറി’ എന്ന വിവാദ സിനിമയെ എതിർത്തും അനുകൂലിച്ചും ചർച്ചകൾ സജീവമാകുന്നതിനിടെ, വിവാദ പരാമർശവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ. ഈ സിനിമയെ എതിർക്കുന്നവർ ഭീകരരെ പിന്തുണക്കുന്നവരാണെന്ന മന്ത്രിയുടെ പരാമർശമാണ് വിവാദത്തിലായത്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും ഇസ്‍ലാമിക് സ്റ്റേറ്റും പോലുള്ള ഭീകര സംഘടനകളുടെ അജൻഡകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണ് ഇവരെന്നും ഠാക്കൂർ ആരോപിച്ചു. ഗുരുഗ്രാമിൽ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ വിവാദ പരാമർശം.

കേരള സ്റ്റോറി വെറും ഒരു സിനിമ മാത്രമല്ലെന്ന് അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വലിയൊരു ഗൂഢാലോചന വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടു വരുന്ന സിനിമയാണത്. ഈ സിനിമയെ എതിർക്കുന്നവർ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്, ഭീകരർ, ഐഎസ് തുടങ്ങിയവരെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു. പെണ്‍കുട്ടികളെ ഭീകരതയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചിത്രം വിവരിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

നേരത്തെ, ‘ദ് കേരള സ്റ്റോറി’ എന്ന സിനിമയെ പിന്തുണച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കർണാടകയിലെ ബെല്ലാരിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിവാദ സിനിമയെ അനുകൂലിച്ചത്.

‘‘കോൺഗ്രസ് സിനിമ നിരോധിക്കാനും ഭീകരസംഘടനകൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുവാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എല്ലാം നിരോധിക്കാനും വികസനം തടയാനും മാത്രമാണ് അറിയുന്നത്. ‘ജയ് ബജറ്ങ് ബലി’യെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലും അവർക്ക് പ്രശ്നമാണ്. ഭീകരവാദ ഗൂഢാലോചന അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ‘ദ് കേരള സ്റ്റോറി’ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഭീകരവാദത്തിന്റെ വിരൂപമായ സത്യമാണ് പുറത്തുകാട്ടുന്നത്. വോട്ട് ബാങ്കിനു വേണ്ടിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്’ – മോദി പറഞ്ഞു.

English Summary: Anurag Thakur says those who oppose The Kerala Story support PFI, terrorists and ISIS