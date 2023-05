ആലപ്പുഴയിൽ ബസും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചു; രണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ആലപ്പുഴ ∙ ചേർത്തല–അരൂക്കുറ്റി റൂട്ടിൽ ബൈക്കും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികരായ 2 യുവാക്കൾ മരിച്ചു. പള്ളിപ്പുറം തൂവനത്തുവെളി ബിസ്മിൽ ബാബു (26), വള്ളിക്കാട്ട് കോളനി പ്രണവ് (അപ്പു– 22) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പള്ളിപ്പുറം കൂവക്കാട്ട് ചിറ പ്രണവ് പ്രകാശിന് (23) ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. പ്രണവ് കൊച്ചി ലേക്‌ഷോർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് സംഭവം. എതിർദിശകളിലെത്തിയ ബസും ബൈക്കും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചത്. പ്രണവ് സംഭവ സ്ഥലത്തും ബിസ്മിൽ ബാബു ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴിയുമാണ് മരിച്ചത്.

അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബൈക്ക് (Screengrab: Manorama News)

