മണിപ്പുരിൽ വിനീത് ജോഷി പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറി; മലയാളികളുടെ മടക്കത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു

ന്യൂഡൽഹി∙ കലാപകലുഷിതമായ മണിപ്പുരിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റി. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രാലയത്തില്‍ അഡീഷനല്‍ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന വിനീത് ജോഷിയാണ് പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറി. മണിപ്പുര്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇദ്ദേഹത്തെ ഡപ്യൂട്ടേഷനില്‍നിന്നു തിരികെ അയച്ചു. സൈനിക–അര്‍ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലിനെത്തുടര്‍ന്ന് മണിപ്പുര്‍ ശാന്തമാകുകയാണ്.

സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായിരുന്ന ചുരാചാന്ദ്പുരില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 7 മുതല്‍ 10വരെ കര്‍ഫ്യുവിന് ഇളവ് അനുവദിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സേനയും അസം റൈഫിൾസും ചേർന്ന് 23,000 പേരെ രക്ഷിച്ച് സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി സേന വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.



കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാലയിലെ 9 മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഇംഫാലില്‍നിന്നു കൊല്‍ക്കത്തിയിലേക്കും തുടര്‍ന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്കും എത്തിക്കും. എന്നാല്‍ മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍, കുടുംബമായി കഴിയുന്നവര്‍ തുടങ്ങിയ മലയാളികളുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്. സുരക്ഷാ പരിശോധനയുടെ പേരില്‍ നാട്ടുകാര്‍ വീടുകളില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറുകയാണെന്ന് മലയാളികള്‍ ആശങ്കയോടെ പറയുന്നു.



13 രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ബിരേന്‍ സിങ് ചര്‍ച്ച നടത്തി. എല്ലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സമാധാന കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങള്‍ വിളിച്ചു ചേര്‍ക്കാന്‍ തീരുമാനമായി. സംഘര്‍ഷം കണക്കിലെടുത്ത് നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷ മാറ്റിവച്ചു. സൈന്യം വ്യോമനിരീക്ഷണം ഉള്‍പ്പെടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. മണിപ്പുരില്‍ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് ശശി തരൂര്‍ എംപി ആവശ്യപ്പെട്ടു.



