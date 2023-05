പൊലീസ് ചൂതാട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നതറിഞ്ഞ് ഭയന്നോടി; കിണറ്റിൽ വീണ് യുവാവ് മരിച്ചു

രാജപുരം∙ ചൂതാട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് പൊലീസ് വരുന്നതറിഞ്ഞ് ഭയന്നോടിയ യുവാവ് കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ചു. എണ്ണപ്പാറ പാത്തിക്കര കുഴിക്കോലിലെ പി.വി.വിഷ്ണു (23 ) ആണ് മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി എണ്ണപ്പാറ ധന്യ ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എണ്ണപ്പാറ വില്ലേജ് ഓഫിസ് പരിസരത്തെ മൈതാനിയിൽ ഫുട്ബോൾ മത്സരം നടന്നിരുന്നു. ഇതിന് 50 മീറ്റർ മാറിയാണ് ചൂതാട്ടം നടന്നിരുന്നത്.

രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയോടെ ഇവിടത്തേക്ക് പൊലീസ് വരുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ചൂതാട്ടത്തിനെത്തിയവർ ചിതറിയോടി. ഓടുന്നതിനിടെ സമീപത്തെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ, 20 കോൽ ആഴമുള്ള ആൾമറയില്ലാത്ത കിണറ്റിലേക്ക് വിഷ്ണു വീഴുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ വിഷ്ണുവിനെ നാട്ടുകാർ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ സർവേയറായിരുന്നു മരിച്ച വിഷ്ണു. സഹോദരങ്ങൾ ; അംബിക, അമ്പിളി.

English Summary: Youth dies after falling into well in Kasargod