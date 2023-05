ഭക്ഷണം ശ്വാസകോശത്തിൽ കുരുങ്ങി; കോഴിക്കോട്ട് 2–ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കോഴിക്കോട്∙ പന്തീരാങ്കാവിൽ ഭക്ഷണം ശ്വാസകോശത്തിൽ കുരുങ്ങി വിദ്യാർഥി മരിച്ചു. പൂളേങ്കര മനു മന്ദിരത്തിൽ മനു പ്രകാശ് – നിത്യ ദമ്പതികളുടെ ഏക മകൻ അക്ഷിത് (8) ആണ് മരിച്ചത്. ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച് അൽപ സമയത്തിനുശേഷം അക്ഷിത് ഛർദ്ദിച്ചു. തുടർന്ന് ശ്വാസതടസം നേരിട്ടതോടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. കാച്ചിലാട്ട് യുപി സ്കൂൾ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ്.

English Summary: Boy dies after food gets stuck in throat in Kozhikode