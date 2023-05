താനൂർ∙ താനൂരില്‍ 22 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ അപകടത്തിൽപെട്ട ബോട്ടിന് റജിസ്ട്രേഷനില്ലെന്ന് റജിസ്റ്ററിങ് അതോറിറ്റി. അംഗീകാരമില്ലാതെയാണ് ബോട്ട് സര്‍വീസ് നടത്തി വന്നത്. ഫിറ്റ്നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്ലെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ബോട്ടില്‍ 24 യാത്രക്കാരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കണമെന്ന് കാണിച്ച് ഏപ്രില്‍ മാസം ഉടമയായ നാസര്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയിരുന്നുവെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.



ദുരന്തത്തില്‍ ഒരു കുടുംബത്തിലെ പതിനൊന്നുപേര്‍ അടക്കം 22 പേരാണ് മരിച്ചത്. ചികില്‍സയിലായിരുന്ന പത്തുപേരില്‍ രണ്ടുപേര്‍ ആശുപത്രിവിട്ടു. ബോട്ട് യാത്രക്കാരായ അഞ്ചുപേര്‍ നീന്തിരക്ഷപ്പെട്ടു. അപകടസ്ഥലവും ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ വീടുകളും സന്ദര്‍ശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍, ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസിന്‍റെ പ്രത്യേകസംഘവും അന്വേഷിക്കും.

മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പത്തുലക്ഷം രൂപ വീതം സഹായം നല്‍കും. പരുക്കേറ്റവരുടെ ചികില്‍സാച്ചെലവും സര്‍ക്കാര്‍ വഹിക്കും. ഒളിവില്‍പോയ ബോട്ടുടമ നാസറിനെതിരെ നരഹത്യാക്കുറ്റം ചുമത്തി. ബോട്ടില്‍ നാല്‍പതിലധികംപേര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ആദ്യം ദൃക്സാക്ഷികള്‍ പറഞ്ഞെങ്കിലും 37 പേര്‍ മാത്രമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ അനുമാനം. കൂടുതല്‍പേരെ കാണാതായെന്ന് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തിരച്ചില്‍ ഇന്നുതന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും അഗ്നിരക്ഷാസേന മേധാവി ബി.സന്ധ്യ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം മന്ത്രിമാരും പ്രതിപക്ഷനേതാക്കളും ദുരന്തസ്ഥലവും മരിച്ചവരുടെ വീടുകളും സന്ദര്‍ശിച്ചു.

English Summary: Boat has no registration, no fitness certificate; Tanur tragedy