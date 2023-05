താനൂർ ദുരന്തത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ച് ക്യൂബൻ അംബാസിഡർ

തിരുവനന്തപുരം∙ താനൂർ ബോട്ട് ദുരന്തത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ക്യൂബൻ അംബാസിഡർ അലെസാൻഡ്രോ സിമാൻകാസ് മാരിൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ അനുശോചനം അറിയിച്ചു.



അത്യന്തം ദുഃഖകരമായ ഈ വേളയിൽ കേരള ജനതയോടും സർക്കാരിനോടും ക്യൂബൻ ജനത ഐക്യപ്പെടുന്നുവെന്നും ദാരുണ സംഭവത്തിൽ മരണമടഞ്ഞവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നുവെന്നും അംബാസിഡർ അനുശോചനക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

English Summary: The Cuban ambassador expressed his condolences on the boat disaster