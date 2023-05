വ്യോമസേനയുടെ മിഗ് വിമാനം വീടിനു മുകളിൽ തകർന്നു വീണു; മൂന്നു നാട്ടുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജസ്ഥാനിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ യുദ്ധവിമാനം മിഗ് 21 തകർന്നു വീണ് മൂന്നു പേർ മരിച്ചു. സൂറത്ത്ഗഡിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വിമാനം രാജസ്ഥാനിലെ ഹനുമൻഗഡിൽ വീടിനു മുകളിലാണ് തകർന്നു വീണത്. ടേക്ക് ഓഫിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തകരുകയായിരുന്നു. മൂന്നു നാട്ടുകാർ മരിച്ചു, ഒരാൾക്ക് പരുക്കേറ്റു.

പൈലറ്റ് സുരക്ഷിതനാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പാരച്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വിമാനത്തിൽനിന്ന് ചാടിയാണ് പൈലറ്റ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. രക്ഷാദൗത്യത്തിനായി സേനാ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകട സ്ഥലത്തെത്തി. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതായി വ്യോമസേന അറിയിച്ചു.

English Summary: IAF's MiG-21 crashes near Hanumangarh in Rajasthan; two civilians killed