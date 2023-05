രക്ഷപെട്ടത് ലൈഫ് ജാക്കറ്റിട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം; നടുക്കം മാറാതെ വാക്കുകള്‍ മുറിഞ്ഞ് രാജിസ

താനൂർ∙ ജീവന്‍ തിരികെ ലഭിച്ചത് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിച്ചതിനാല്‍ മാത്രമാണെന്ന് താനൂരില്‍ പൂരപ്പുഴയില്‍ ബോട്ടപകടത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപെട്ട രാജിസയും കുടുംബവും. രക്ഷപെട്ടിട്ടും അപകടമുണ്ടാക്കിയ ആഘാതം രാജിസയെയും ഭര്‍ത്താവ് ഷിബിയെയും കുഞ്ഞുമകളെയും വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല. തേങ്ങിക്കരയുകയായിരുന്നു ഭര്‍ത്താവ് ഷിബി.

അപകടത്തെ കുറിച്ച് താനൂര്‍ സ്വദേശിയായ രാജിസ പറയുന്നതിങ്ങനെ... ‘ഏഴുമണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഞങ്ങള്‍ ബോട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോള്‍ പിഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കമുള്ള മൂന്ന് കുടുംബങ്ങള്‍ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അതില്‍ ഒരു കുഞ്ഞ് വിശന്നിട്ട് കരയുകയായിരുന്നു. വെള്ളമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഞാന്‍ വെള്ളം കൊടുത്തു. മൂന്ന് ജാക്കറ്റെടുത്തു കൊണ്ട് വന്നപ്പോള്‍ ഒന്ന് വലുതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഏട്ടന്‍ (ഭര്‍ത്താവ് ഷിബി) ഇട്ടു. മുകളിലെ തട്ടില്‍ നിന്നിരുന്ന നാല് കുട്ടികള്‍ക്ക് കൂടി ഏട്ടന്‍ ജാക്കറ്റ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു. ബോട്ട് നീങ്ങി കുറച്ച് കഴി‍ഞ്ഞപ്പോള്‍ വളച്ചു. വളച്ചപ്പോള്‍ എന്താണ് പറ്റിയതെന്ന് മനസിലായില്ല. എല്ലാവരും കൂടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോയി. ഉലച്ചിലില്‍ എല്ലാവരും തെറിച്ച് പോയി. കുഞ്ഞ് വീഴുന്നതിനും മുന്‍പേ വീണത് ഞാനാണ്. നിലയില്ലാതെ താഴേക്ക് പോയി. വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണവരുടെ മേലേയ്ക്കാണ് ബോട്ട് മറിഞ്ഞത്. കുട്ടികളായിരുന്നു ബോട്ടില്‍ അധികവും. വീഴ്ചയില്‍ നിന്ന് കാല് കൊണ്ട് തുഴഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് വന്നപ്പോള്‍ ബോട്ടിലെവിടെയോ തട്ടി കഴുത്തിന് ചതവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. യാത്രയ്ക്കിടയില്‍ ബോട്ടില്‍ നിന്നും പതിവില്ലാത്തവിധം പുക ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ലൈഫ് ജാക്കറ്റിട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് രക്ഷപെട്ടത്.’– രാജിസ പറഞ്ഞു.



