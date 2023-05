താനൂർ∙ മലപ്പുറം താനൂരില്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട ബോട്ടിന്‍റെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകള്‍ എണ്ണിപ്പറയുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നു. നാട്ടുകാര്‍ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിക്കുന്നതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

ആകെ പത്തോ ഇരുപതോ ആൾക്കാണ് അനുമതിയുള്ളത്. 45 ആളുമായിട്ടാണ് ഈ ബോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പേപ്പറും കാര്യങ്ങളുമൊന്നും ക്ലിയറല്ല. 30–40 ആള്‍ക്കാരെ കയറ്റിയാ ഇത് പോകുന്നത്. ഒരു സ്പെഷലിസ്റ്റുമില്ല. ആരും തടയാനില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരില്ല. പൈസയുള്ളവന്മാര്‍ക്ക് എന്തുമാകാം എന്ന രീതിയാണെന്നും പറയുന്നതാണ് വിഡിയോ.



താനൂർ ഒട്ടുംപുറം തൂവൽ തീരത്ത് ഇന്നലെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 22 പേരാണ് മരിച്ചത്. മരിച്ചവരിൽ 7 കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ 11 പേർ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്. അപകടത്തിൽ 10 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. അതിൽ 8 പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. 2 പേർ ആശുപത്രി വിട്ടു. 5 പേർ നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി 10 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു.



English Summary: Video of boat that met with accident