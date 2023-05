ബസിൽ വനിതാ യാത്രക്കാരുമായി സംസാരിച്ച് പ്രചാരണം; വോട്ട് തേടി രാഹുല്‍ – ചിത്രങ്ങൾ

ബെംഗളൂരു∙ കർണാടകയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം കനക്കുന്നതിനിടെ വോട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ വേറിട്ട നീക്കവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ബിഎംടിസി ബസിൽ വനിതാ യാത്രക്കാരുമായി സംസാരിച്ച് കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്ത രാഹുൽ, കോൺഗ്രസ് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളെക്കുറിച്ചു വോട്ടർമാരോടു സംസാരിച്ചു.



ആവശ്യസാധാനങ്ങളുടെ വിലവർധനയെക്കുറിച്ചും രാഹുൽ ഗാന്ധി യാത്രക്കാരുമായി സംസാരിച്ചു. കോൺഗ്രസ് പ്രകടനപത്രികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വനിതാ യാത്രക്കാർക്ക് ബിഎംടിസി ഉൾപ്പെടയുള്ള പൊതുഗതാഗത ബസുകളിൽ സൗജന്യയാത്ര നൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനം വോട്ടർമാരെ ഓർമിപ്പിച്ചു. വനിതകൾക്ക് 2,000 രൂപ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന ഗൃഹലക്ഷ്മി പദ്ധതിയെന്ന വാഗ്ദാനവും രാഹുൽ വനിതാ യാത്രക്കാർക്കു മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ലിംഗരാജപുരത്താണ് രാഹുൽ ബസ് ഇറങ്ങിയത്.

ബെംഗളൂരുവിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി (ചിത്രം: ട്വിറ്റർ)

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രചാരണത്തിനിടെ ഡെലിവറി ബോയിമാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു. ഡെലിവറി ബോയിയുടെ സ്കൂട്ടറിനു പിന്നിൽ കയറി രാഹുൽ ഗാന്ധി രണ്ടു കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനകം തന്നെ രാഹുൽ 17 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിലും റോഡ് ഷോകളും കർണാടകയിൽ പങ്കെടുത്തു.

ബെംഗളൂരുവിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി (ചിത്രം: ട്വിറ്റർ)

ബുധനാഴ്ചയാണ് കർണാടകയിൽ ജനം വിധിയെഴുതുക. ഫലപ്രഖ്യാപനം മേയ് 13ന്.

ബെംഗളൂരുവിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി (ചിത്രം: ട്വിറ്റർ)

