'ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ് ആളെ വിളിച്ചുകയറ്റി; പക്ഷേ തിരക്ക് കണ്ട് യാത്ര വേണ്ടെന്നുവച്ചു'

താനൂർ∙ ബോട്ടിലെ തിരക്കുകണ്ട് യാത്ര വേണ്ടെന്നുവച്ചതിനാല്‍ ദുരന്തത്തില്‍നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപെട്ടവരാണ് കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശികളായ സഹോദരങ്ങള്‍ ഇബ്രാഹിമും ഇസഹാക്കും. ബോട്ടില്‍ അമിതമായി ആളുകളെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍തന്നെ വ്യക്തമായിരുന്നതായി ഇരുവരും പറഞ്ഞു. ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു.

ഏകദേശം ആറരയോടെ തീരത്തുനിന്ന് ആളുകളെയൊക്കെ മാറ്റുന്ന ഒരു സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇരുട്ടായതിന് ശേഷമാണ് ഈ ബോട്ട് തീരം വിട്ടു പോകുന്നത്. യാതൊരു സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡവും ഇല്ലായിരുന്നു. ബോട്ടിന്‍റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് മുകളിലാണ് ആളുകളെന്ന് കാണുമ്പോള്‍ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊന്നും ബോട്ടില്‍ കണ്ടില്ല. ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകളെ കയറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇരുവരും മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

ബോട്ടിന്റെ ശേഷിയിലും കൂടുതല്‍ ആളുകളെ കയറ്റിയതും സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങള്‍ ഇല്ലാതിരുന്നതുമാണ് ദുരന്തത്തിന്റെ ആഴം കൂട്ടിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഒളിവില്‍പോയ ബോട്ടുടമ നാസറിനെതിരെ നരഹത്യക്ക് കേസെടുത്തു. ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴോടെ ഒട്ടുമ്പുറത്ത് തൂവല്‍ തീരത്ത് പൂരപ്പുഴയുടെ അഴിമുഖത്തായിരുന്നു അപകടം. ബീച്ച് കാണാനെത്തിയവരുമായി വിനോദയാത്ര നടത്തിയ അറ്റ്‌ലാന്‍റിക് എന്ന പേരുള്ള ബോട്ടാണ് മറിഞ്ഞത്. മല്‍സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നാട്ടുകാരാണ് ആദ്യം രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയത്. വെളിച്ചമില്ലാത്ത പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം ഏറെ ദുഷ്കരമായി. ഏറെ സമയമെടുത്താണ് ലൈറ്റുകളും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും എത്തിച്ച് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം വിപുലമാക്കാനായത്.



Eglish Summary: Tanur Boat Accident: Man on how he and family escape from accident