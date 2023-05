ബെംഗളുരു∙ പുതിയ കാലത്തെ ആയുധങ്ങളില്ലാത്ത തീവ്രവാദമാണ് 'ദ് കേരളാ സ്റ്റോറി' വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ. "പുതിയ കാലത്തെ വിഷം നിറഞ്ഞ തീവ്രവാദവും ഇതിനായുള്ള ഗൂഢാലോചനയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. തെറ്റായ പാതയിലേക്കെത്തിയ യുവത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിത്രം. ഇത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനോ, മതവിഭാഗക്കാർക്കോ എതിരല്ല". ദ് കേരളാ സ്റ്റോറിയുടെ പ്രദർശനം തടയണമെന്ന ഹർജിയിൽ കേരളാ ഹൈക്കോടതി കൃത്യമായ നിരീക്ഷണമാണ് നടത്തിയതെന്നും ജെ.പി.നഡ്ഡ പ്രതികരിച്ചു.

ബെംഗളുരുവിൽ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ക്കൊപ്പം 'ദ് കേരളാ സ്റ്റോറി' പ്രത്യേക പ്രദർശനം കണ്ടതിന് ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എം.പി.തേജസ്വ സൂര്യയും പ്രദർശനം കാണാനെത്തിയിരുന്നു. ബിജെപി കർണാടക യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേക പ്രദർശനം നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 'ദ് കേരളാ സ്റ്റോറി' പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ നികുതി ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: The Kerala Story exposes new type of terrorism