പത്തനാപുരത്ത് കടവിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ യുവാവ് മുങ്ങിമരിച്ചു

പത്തനാപുരം∙ പത്തനാപുരത്ത് സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനായ പട്ടാഴി പന്തപ്ലാവിൽ ഉഷസിൽ അനൂപ്(47) അച്ചൻകോവിലാറ്റിലെ മങ്ങാരം മംഗലപ്പള്ളിൽ കടവിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു. കുളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് അപകടം.

English Summary: A young man drowned while bathing at river in Pathanapuram