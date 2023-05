പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനും 35% അധിക തുക; സർക്കാരിനെതിരെ സിഎജി

തിരുവനന്തപുരം∙ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനും വിപണിയിലെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്താതെ കെബിപിഎസിന് (കേരള ബുക്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി) 35% അധിക തുക നൽകിയത് സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാന്വലിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് സിഎജി. പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ടെൻഡർ വിളിക്കാതെ തമിഴ്നാട് ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ആൻഡ് പേപ്പേഴ്സ് ലിമിറ്റഡിന് കരാർ നൽകിയത് ശരിയായില്ലെന്നും സിഎജി സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. പാഠപുസ്ത വിതരണം കൃത്യമായി നടക്കേണ്ടതിനാലാണ് ടെൻഡർ ഒഴിവാക്കിയതെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ വിശദീകരണം. പാഠപുസ്ത അച്ചടി എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്നതിനാൽ പേപ്പർ വാങ്ങൽ, അച്ചടി, വിതരണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിന് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു സിഎജി പരാമർശം.

2021–22 സാമ്പത്തിക വർഷം തമിഴ്നാട് ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ആൻഡ് പേപ്പേഴ്സ് ലിമിറ്റഡിൽനിന്നും കടലാസ് വാങ്ങാൻ കെബിപിഎസിന് വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. കാലതാമസമില്ലാതെ പാഠപുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ടെൻഡർ ഒഴിവാക്കിയതെന്നാണ് സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചത്. തുടർന്നുള്ള വർഷവും ടെൻഡർ നടപടി ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവിറക്കിയ സർക്കാർ 35 കോടി രൂപ പേപ്പർ വാങ്ങാനായി കെബിപിഎസിന് അനുവദിച്ചു.

അച്ചടി, വിതരണ നിരക്കിൽ ഈ രണ്ടു സാമ്പത്തിക വർഷവും 35% വർധനയുണ്ടായതായി സിഎജി ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തി. 2022–23 സാമ്പത്തിക വർഷം 70.03 കോടി രൂപയാണ് അച്ചടിക്കും വിതരണത്തിനുമായി കെബിപിഎസിനു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നൽകിയത്. 2017–18 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ ഉയർന്ന നിരക്കാണ് കെബിപിഎസിനു നൽകുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

2023–24 അധ്യയന വർഷത്തിൽ 4.9 കോടി പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് ആവശ്യം. 2023–24 അധ്യയന വർഷത്തെ ഒന്നാം വാല്യം പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മാർച്ചിലാണ് നടന്നത്. പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ 85% അച്ചടി പൂർത്തിയായി. ഇതിൽ 72% പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ജില്ലാ ഹബ്ബുകളിൽ എത്തിച്ചു. ആകെ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ 54 ശതമാനത്തോളം വിതരണം ചെയ്തു.

