റോഡ് ക്യാമറ വിവാദത്തിനിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ തീപിടിത്തം; 3 വർഷത്തിനിടെ 2–ാം തവണ

തിരുവനന്തപുരം∙ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് രണ്ടാം തവണയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ തീപിടിത്തം ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്വർണക്കടത്ത് വിവാദം ഉണ്ടായ സമയത്ത് 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രോട്ടോകോൾ വിഭാഗത്തിലാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. യുഎഇ കോൺസുലേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ കത്തി നശിച്ചെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് കണ്ടെത്തൽ.

ഇന്ന് രാവിലെ 8 മണിയോടെയാണ് മന്ത്രി പി.രാജീവിന്റെ ഓഫിസിൽ തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്. അഡി.പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ മുറിയിലാണ് തീപിടിച്ചത്. ഓഫിസ് വൃത്തിയാക്കാനെത്തിയവരാണ് തീ പടരുന്നത് കണ്ടത്. എസിയിലെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കാരണം തീപിടിച്ചെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. നോർത്ത് ബ്ലോക്കിലെ മൂന്നാം നിലയിലാണ് പി.രാജീവിന്റെ ഓഫിസ്. ഇതിനു മുകളിലാണ് മുഖ്യമന്തിയുടെ ഓഫിസ്. ഒന്നാം നിലയില്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫിസ്.

കെൽട്രോൺ റോഡ് ക്യാമറകൾ വാങ്ങിയതിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴാണ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ പി.രാജീവിന്റെ ഓഫിസിൽ തീപിടിച്ചത്. ഫയലുകൾ തീപിടിത്തത്തിൽ നശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് പറയുന്നു. ഇ ഫയലായതിനാൽ ഫയലുകൾ തീ പിടിത്തത്തിൽ നശിക്കില്ല. കത്തിനശിച്ചത് ഫാനും കസേരകളും വാൾ സീലിങുമാണെന്നും ഫയര്‍ഫോഴ്സ് എത്തുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ജീവനക്കാർ തീ അണച്ചെന്നും മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

കെൽട്രോണിന്റെ റോഡ് ക്യാമറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളുള്ളത് കെൽട്രോണിലാണ്. റോഡ് ക്യാമറകളുടെ ഫയലുകൾ മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ സൂക്ഷിച്ചില്ലെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

2020ൽ പ്രോട്ടോകോൾ വിഭാഗത്തിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിന് കാരണം ഷോർട്ട് സര്‍ക്യൂട്ട് ആണെന്നതിന് തെളിവു കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു ഫൊറൻസിക് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ, ഫാനിൽനിന്നുള്ള ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തതിന് കാരണമെന്നായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിഗമനം. ഇത് സാധൂകരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിക്കൽ വിഡിയോയും അന്വേഷണ സംഘം പുറത്തുവിട്ടു.

ഫാനിന്റെ കോയിൽ ചൂടായി സ്പാർക്കുണ്ടായതാണ് തീപിടിത്തത്തിനു കാരണമെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ. ആവരണം നശിച്ചതോടെ വയറുകൾ തമ്മിൽ ഉരഞ്ഞു. തീ ഫാനിലേക്ക് പടർന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ആവരണം കത്തി. പിന്നീട് തീ ഫയലുകളിലേക്ക് പടർന്നതായും അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഏറെ പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടമായതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കൃത്യമായി നടത്തണമെന്നും ഫയർഫോഴ്സ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

English Summary: Fire Reported At Secretariat For The Second Time During Pinarayi Vijayan Government