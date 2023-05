അഭിഭാഷകരെയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മർദിച്ച് ജനാല തകർത്ത് റേഞ്ചേഴ്സ്: ഇമ്രാന്റെ അറസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ പാക്ക് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അഭിഭാഷകരെയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മർദ്ദിച്ചുകീഴ്പ്പെടുത്തിയതിനുശേഷമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. അഴിമതിക്കേസിൽ കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി ബയോമെട്രിക് ഹാജർ വയ്ക്കാനൊരുങ്ങവെയാണ് ഇമ്രാനെ അർധസൈനിക വിഭാഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ഇമ്രാന്റെ അഭിഭാഷകരെയും അദ്ദേഹത്തിന് സുരക്ഷയൊരുക്കിയ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മർദ്ദിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി, ജനാലയുടെ ഗ്ലാസ് തകർത്താണ് അർധസൈനിക വിഭാഗമായ റേഞ്ചേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പാക്കിസ്ഥാൻ തെഹ്‌രീകെ ഇൻസാഫ് (പിടിഐ) പാർട്ടി അധ്യക്ഷനായ ഇമ്രാൻ ലഹോറിൽനിന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇസ്‌ലാമാബാദിലെത്തിയത്.

∙ 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

കോടതിയിൽ ഹാജരാകാനെത്തിയ ഇമ്രാൻ ഖാനെ നാടകീയമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിളിച്ചുവരുത്തി ഇസ്‌ലാമാബാദ് ഹൈക്കോടതി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആമിർ ഫാറൂഖ് ആണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. കോടതി സമുച്ചയത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്നയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിയമപരമാണോയെന്ന് ഇവരോട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചോദിച്ചു. ഇവരിൽനിന്നു വിശദീകരണം കേട്ട കോടതി വിധി പിന്നീട് പറയാൻ മാറ്റിവച്ചു.

ഇന്റീരിയർ സെക്രട്ടറി, ഇസ്‌ലാമാബാദ് പൊലീസിന്റെ ഐജി, മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരോടാണ് 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഹാജരായി വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇസ്‌ലാമാബാദ് പൊലീസ് ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഹാജരാകണമെന്ന് സമൻസ് അയയ്ക്കുമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.

ഐഎസ്ഐയുടെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് എഴുപതുകാരനായ ഇമ്രാൻ നടത്തുന്നതെന്ന് സൈന്യം വ്യക്തമാക്കിയതിനു പിറ്റേദിവസമാണ് അറസ്റ്റ്.

അതേസമയം, അറസ്റ്റിനിടെ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ തലയ്ക്ക് ഇരുമ്പ് വടികൊണ്ട് അടിയേറ്റുവെന്ന ആരോപണവും ഖാന്റെ അഭിഭാഷകനായ ഗോഹർ ഖാൻ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചു. കാലിനു പരുക്കേറ്റെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

English Summary: Imran Khan was arrested after the Rangers beat lawyers and Khan's security staff