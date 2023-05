‘കർണാടകയുടെ വികസനമാണ് സ്വപ്നം, യുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും’

ന്യൂഡൽഹി∙ കർണാടകയിലെ ജനങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും തനിക്ക് മേൽ സ്നേഹം ചൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കർണാടകയിൽ വോട്ടെടുപ്പിന് ഒരു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കേ വോട്ടർമാർ‌ക്ക് എഴുതിയ തുറന്ന കത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ദിവ്യമായ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. ആസാദി കാ അമൃത് കാലിലൂടെ ഇന്ത്യയെ വികസിത രാജ്യമാക്കുന്നതിനാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കർണാടക ഈ സ്വപ്നത്തെ യഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിൽ നേതൃപരമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘‘ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാണ് ഇന്ത്യ. ആദ്യ മൂന്നിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നതിനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കർണാടക അതിവേഗം ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായി വളർന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ. കർ‌ണാടകയെ നിക്ഷേപം, വ്യവസായം, വിദ്യാഭ്യാസം, സംരംഭകത്വം എന്നിവയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ ബിജെപി ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ബിജെപി സർക്കാർ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഗതാഗതസംവിധാനങ്ങൾ ആധുനികവത്കരിക്കുക , ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, സ്ത്രീകൾക്കും യുവാക്കൾക്കും അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയെന്നതും ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. എല്ലാ പൗരന്മാരും സ്വപ്നം കാണുന്ന അതേ കർണാടകയെ തന്നെയാണ് ഞാനും സ്വപ്നം കാണുന്നത്.’’ – മോദി വ്യക്തമാക്കി.

ബിജെപിയുടെ 224 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് കർണാടകയിൽ ജനവിധി തേടുന്നത്. 223 കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളും 207 ജെഡിഎസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളും കർണാടകയിൽ മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. നാളെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. ഫലം മേയ് 13 ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. 5.2 കോടി വോട്ടർമാരിൽ 9.17 ലക്ഷം പേർ കന്നി വോട്ടർമാരാണ്.

