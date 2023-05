'ദ് കേരളാ സ്റ്റോറി' സ്റ്റേ അപ്പീൽ പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി

ന്യഡൽഹി∙ 'ദ് കേരളാ സ്റ്റോറി'യുടെ പ്രദർശനം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ച കേരളാ ഹൈക്കോടതിക്കെതിരെയുള്ള അപ്പീൽ പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡിന്റെ ബെഞ്ചാകും മേയ് 15ന് അപ്പീൽ പരിഗണിക്കുക. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കബിൽ സിബലിന്റെ അപേക്ഷയെ തുടർന്നാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്.

'ദ് കേരളാ സ്റ്റോറി'യുടെ പ്രദർശനം തടയേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി വിലയിരുത്തിയത്. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സമുദായത്തെ ആകെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതൊന്നും ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയ്‌ലറിൽ ഇല്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ജസ്‌റ്റിസ് എൻ.നഗരേഷ്, ജസ്റ്റിസ് സോഫി തോമസ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെതായിരുന്നു ഉത്തരവ്. ട്രെയ്‌ലറും ടീസറും അഭിഭാഷകരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കോടതി മുറിയിൽ കണ്ടശേഷമായിരുന്നു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്.

English Summary: Supreme Court to list request against Kerala High Court order on 'The Kerala Story'