കായംകുളം∙ കായംകുളത്ത് ഭാര്യയെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ ഭർത്താവ് ട്രെയിനിനു മുന്നിൽ ചാടി ജീവനൊടുക്കി. കായംകുളം ചേരാവള്ളി ചക്കാലയിൽ ബിജു (40) ആണ് ഭാര്യ ലൗലി(30)യെ കൊലപ്പെടുത്തി ജീവനൊടുക്കിയത്. ഇവർക്ക് രണ്ടു മക്കളുണ്ട്.

English Summary: The husband who killed his wife jumped in front of the train and committed suicide