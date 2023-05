കേരള സ്റ്റോറിയുടെ നിർമാതാവിനെ പരസ്യമായി തൂക്കിലേറ്റണം: എൻസിപി നേതാവ്

മുംബൈ∙ ദ് കേരള സ്റ്റോറിയുടെ നിർമാതാവിനെ പരസ്യമായി തൂക്കിലേറ്റണമെന്ന് എൻസിപി നേതാവും മുൻ എംഎൽഎയുമായ ജിതേന്ദ്ര അവാഡ്. ദ് കേരള സ്റ്റോറിയെന്ന പേരിലൂടെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെയും അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെയും ആക്ഷേപിക്കുകയാണ്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളിൽ മൂന്ന് എന്നത് 32,000 ആയി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം സാങ്കൽപ്പിക ചിത്രം നിർമിച്ചയാളെ പരസ്യമായി തൂക്കിലേറ്റണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നേരത്തെ ഭീകരവാദം സമൂഹത്തിൽ‌ വിതയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണു സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ‘‘കേരളം പോലെ മനോഹരമായ വിവേകശാലികളുടെ നാട്ടിൽ പോലും പെൺകുട്ടികളെ ഭീകരസംഘടനയായ ഐഎസിലേക്കു റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണു സിനിമ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. കോൺഗ്രസ് ഈ സിനിമയെ നിരോധിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ ഭീകര സംഘടനകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നു’’ – പ്രധാനമന്ത്രി ആരോപിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം, ബംഗാൾ സർക്കാർ സമൂഹത്തിൽ വിദ്വേഷവും അക്രമവും തടയുന്നതിനായി സിനിമയ്ക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. 'ദ് കേരളാ സ്റ്റോറി'യുടെ പ്രദർശനം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ച കേരളാ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെയുള്ള ഹർജി സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡിന്റെ ബെഞ്ചാകും മേയ് 15ന് അപ്പീൽ പരിഗണിക്കുക. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കബിൽ സിബലിന്‍റെ അപേക്ഷയെ തുടർന്നാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്.

