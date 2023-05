ബോട്ടിന്റെ രണ്ടു തട്ടിൽ നിറയെ സഞ്ചാരികൾ, ഇറക്കിവിട്ട് എസ്ഐ: വിഡിയോ വൈറൽ

അരീക്കോട്∙ വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ടിൽനിന്നും ഇൻസ്പെക്ടർ യാത്രക്കാരെ ഇറക്കി വിടുന്ന വൈറൽ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നു. താനൂർ ബോട്ട് അപകടം നടക്കുന്നതിന് 26 മണിക്കൂർ മുൻപേയുള്ളതാണ് വിഡിയോ. എസ്എച്ച്ഒ എം.അബ്ബാസലി ചാലിയാർ പുഴയിലെ മുറിഞ്ഞമാട് എന്ന സ്ഥലത്തു നടത്തിയ പരിശോധനയുടേതാണു വിഡിയോ. പട്രോളിങ്ങിനിടയിലായിരുന്നു പുഴയോരത്തെ ആൾക്കൂട്ടം കണ്ടു പൊലീസ് എത്തിയത്. രണ്ടു തട്ടിൽ നിറയെ സഞ്ചാരികളെ കയറ്റി ചാലിയാർ പുഴയിലൂടെ യാത്രയ്ക്കുള്ള തയാറെടുപ്പിലായിരുന്നു ബോട്ട്.



ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകൾ ധരിക്കാതെ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും കയറ്റിയുള്ള യാത്ര കണ്ടപ്പോൾ ഇടപെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ എം.അബ്ബാസലി പറഞ്ഞു. യാത്രക്കാരിൽ ചിലർ പൊലീസിനെ എതിർത്തു സംസാരിച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ പ്രചരിച്ചപ്പോഴും സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ഇൻസ്പെക്ടർക്കു നേരെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ താനൂർ ബോട്ട് അപകടത്തിനു പിന്നാലെ എസ്ഐയുടെ നിലപാട് ശരിവച്ചും ആളുകൾ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.

വിനോദ സഞ്ചാരം ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തുന്നവർക്ക് അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച് അറിവില്ല. ബോട്ടിനോ ബോട്ട് ഓടിക്കുന്നവർക്കോ അംഗീകാരമില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓണം, റംസാൻ ആഘോഷ സീസണിൽ ചീക്കോട്, കീഴുപറമ്പ് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അപകട സാധ്യതയുള്ള അനധികൃത ബോട്ട് യാത്ര സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു.

കലക്ടർ, അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ സൊസൈറ്റി, ഡിടിപിസി, ബോട്ട് കൺസർവേറ്റർ തുടങ്ങിയവർക്കും റിപ്പോർട്ട് നൽകി. മറുപടിയും നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. ബോട്ടിനു പോർട്ട് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാണു പലരും ജലയാത്ര നടത്തുന്നത്. ചാലിയാർ പുഴ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സു കൂടിയായതിനാൽ ഇറിഗേഷൻ, മലിനീകരണ വകുപ്പുകളുടെയും അനുമതിയും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ പുഴകളിലെ വിനോദസഞ്ചാരം സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാവാത്തതാണു ബോട്ട് യാത്രകൾ തുടരാൻ കാരണമെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു. അംഗീകാരമില്ലാതെ ചാലിയാറിൽ നടക്കുന്ന ബോട്ടിങ്ങിന് ആര് നടപടിയെടുക്കുമെന്നതു ചോദ്യ ചിഹ്നമായി തുടരുന്നു.

English Summary: Video of Police Inspector removing crowd from houseboat gone viral