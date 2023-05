താമര വിരിയുമോ അതോ ‘കൈ’ ഉയരുമോ?; കർണാടക സ്റ്റോറിയിൽ മോദിയും രാഹുലും

ഒരു മാസത്തിലേറെ നീണ്ട ‘ഉത്സവ’ത്തിന്റെ ആവേശത്തിമിർപ്പിലാണ് കർണാടക. നേതാക്കളും താരങ്ങളും നിറഞ്ഞാടിയ കർണാടകയിൽ ഇക്കുറി താമര വിരിയുമോ അതോ ‘കൈ’ ഉയരുമോ? ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കവാടമായ കർണാടകയിൽ ഭരണം നിലനിർത്തുക ബിജെപിക്ക് അഭിമാന പ്രശ്നമാണ്. നരേന്ദ്ര മോദിയും അമിത് ഷായും ഏറെനാൾ തമ്പടിച്ച് ഉഴുതുമറിച്ചിട്ട കന്ന‍ഡ രാഷ്ട്രീയക്കളത്തിൽ താമര വീണ്ടും വിരിയാതിരിക്കില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണു ബിജെപി. ഭരണവിരുദ്ധവികാരവും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും തിരിച്ചടിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും പൊടിപാറിച്ച പോരാട്ടച്ചൂടിൽ താമരപ്പാടം വാടുമെന്നാണു കോൺഗ്രസിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. രാജസ്ഥാനൊഴികെ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും അധികാരത്തിലില്ലാത്ത കോൺഗ്രസിനു തുടർപോരാട്ടങ്ങൾക്കു കർണാടകയിലെ തിരിച്ചുവരവ് ആവശ്യമാണ്. 2024ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തെ നയിക്കാനും ജയം കോൺഗ്രസിന് അനിവാര്യം. സാഹചര്യം ഒത്തുവന്നാൽ ‘കിങ് മേക്കർ’ ആവുകയാണ് ജനതാദൾ എസിന്റെ ലക്ഷ്യം. 224 അംഗ നിയമസഭയിൽ 113 സീറ്റ് എന്ന മാന്ത്രികസംഖ്യ തികയ്ക്കുക ആരാകുമെന്നു കർണാടക മാത്രമല്ല രാജ്യവും ഉറ്റുനോക്കുന്നു.

∙ ആവേശം ആകാശത്തോളം

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആവേശത്തിലേക്ക് കർണാടകയെ ഉണർത്തിവിടാൻ ബിജെപി ആശ്രയിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയാണ്. താരപ്രചാരകരിൽ ഒന്നാമനായ മോദി, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുൻപേതന്നെ സംസ്ഥാന സന്ദർശനം തുടങ്ങിയിരുന്നു. ജനുവരി മുതൽ പത്തിലേറെ തവണ മോദി കർണാടകയിലെത്തി. 2014ൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശേഷം, ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഇത്രയേറെ തവണ മോദി സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് ആദ്യമാണ്. അതിലുണ്ട് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബിജെപി നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം.

Show more Show more

ആകെ 19 പ്രചാരണ റാലികളിലും 6 റോഡ് ഷോകളിലും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തു. കിലോമീറ്ററുകളോളം റോഡ് ഷോ നടത്തി പ്രവർത്തകരിൽ ആത്മവിശ്വാസം നിറച്ചാണ് മോദി പ്രചാരണം അവസാനിപ്പിച്ചത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ 16 റാലികളിലും 10 റോഡ് ഷോകളിലും ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ 10 റാലികളിലും 16 റോഡ് ഷോകളിലും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് 9 റാലികളിലും 3 റോഡ് ഷോകളിലും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ സ്മൃതി ഇറാനി (17 റാലി, 2 റോഡ് ഷോ), രാജ്നാഥ് സിങ് (4 പൊതുയോഗം), നിതിൻ ഗഡ്കരി (3 പൊതുയോഗം), നിർമല സീതാരാമൻ (8 പൊതുയോഗം) തുടങ്ങിയവരും ആവേശം വിതറി. ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പയും മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെയും നാടുനീളെ വോട്ടുതേടി.

കർണാടകയിലെ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നരേന്ദ്ര മോദി.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും ആണ് കോൺഗ്രസ് റാലികളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തത്. ബെംഗളൂരു നഗരത്തിൽ പ്രിയങ്കയുടെ റോഡ് ഷോയിൽ സ്ത്രീകളടക്കം പതിനായിരക്കണക്കിന് പേർ അണിനിരന്നു. അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുമായും ഭക്ഷണ ഡെലിവറി തൊഴിലാളികളുമായും കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തി രാഹുൽ കയ്യടി നേടി. സിദ്ധരാമയ്യ ബെളഗാവി മേഖലയിലും ഡി.കെ.ശിവകുമാർ പഴയ മൈസൂരു മേഖലയിലും പ്രചാരണം നയിച്ചു. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനം ലഭിച്ചതിലൂടെ കർണാടകയിലെ ദലിത് മേഖലയ്ക്ക് അഭിമാനമായി മാറിയ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയുടെ സാന്നിധ്യവും അനുകൂലമാകുമെന്നു പാർട്ടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കർണാടകയിൽ സ്കൂട്ടറിൽ സ‍ഞ്ചരിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി. ചിത്രം: PTI

200 സീറ്റുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചാരണം. മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം ദിവസേന ചുരുങ്ങിയത് 4 മണ്ഡലങ്ങളിൽ എത്തി ജനങ്ങളെ കണ്ടു. മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയ വിഷയങ്ങളുയർത്താൻ ബിജെപി ശ്രമിച്ചാലും കെണിയിൽ വീഴരുതെന്നു ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദേശിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത ഉയർത്തിക്കാട്ടിയും പ്രാദേശിക വികസന, ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുമായിരുന്നു പ്രചാരണം. ദേശീയതലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തുന്ന അദാനി വിഷയം ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചില്ല. അനാരോഗ്യം മൂലം വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്ന സോണിയ ജഗദീഷ് ഷെട്ടർക്കുവേണ്ടി പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങി.

കന്നഡ സിനിമയിലെ ഇതിഹാസം രാജ്കുമാറിന്റെ മകനും അകാലത്തിൽ അന്തരിച്ച സൂപ്പർതാരം പുനീത് രാജ്കുമാറിന്റെ സഹോദരനുമായ ശിവരാജ്കുമാർ കോൺഗ്രസിനായി വോട്ട് ചോദിച്ചു. ഈച്ച സിനിമയിലൂടെ മലയാളികൾക്കും പരിചിതനായ സൂപ്പര്‍താരം കിച്ച സുദീപ്, സുമലത തുടങ്ങിയവർ ബിജെപി വേദികളിലെത്തി. കോൺഗ്രസിനുവേണ്ടി നടി ദിവ്യസ്പന്ദന രംഗത്തിറങ്ങി. 35 മണ്ഡലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വീടുകയറിയുള്ള പ്രചാരണരീതിയാണ് ജനതാദൾ എസ് നടത്തിയത്. മുസ്‌ലിം സംവരണ വിഷയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം കോൺഗ്രസിനാണോ ജെഡിഎസിനാണോ ലഭിക്കുകയെന്നതു നിർണായകമാണ്.

ഈയിടെ പിറന്ന കെആർപിപി (ബെല്ലാരിയിലെ ഖനി രാജാവ് ജനാർദനൻ റെഡ്ഡിയുടെ കല്യാണ രാജ്യ പ്രജാപക്ഷ പാർട്ടി) മുതൽ സിപിഐ വരെയുള്ള പാർട്ടികളും ഓളങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ബാഗേപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ സിപിഎം വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എഎപി സീറ്റ് നേടാനിടയില്ലെങ്കിലും വോട്ടു ചോർത്തുമെന്ന് പാർട്ടികൾക്കു ഭയമുണ്ട്. ബിഎസ്പി, കർണാടക രാഷ്ട്ര സമിതി, എസ്ഡിപിഐ, അസദുദീൻ ഉവൈസിയുടെ എഐഎംഐഎം തുടങ്ങിയവ പ്രചാരണരംഗത്തു കാര്യമായ ചലനമുണ്ടാക്കിയില്ല.

∙ പ്രകടന പത്രിക തുണയ്ക്കുമോ?

ഏകവ്യക്തി നിയമവും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാനായി ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്ററും നടപ്പാക്കുമെന്നുമാണു ബിജെപിയുടെ മുഖ്യ വാഗ്ദാനങ്ങൾ. വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാലത്തെ സുവർണ നാളുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കും. ബിപിഎൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രതിവർഷം 3 പാചകവാതക സിലിണ്ടറും ദിവസേന അര ലീറ്റർ പാലും റേഷനു പുറമേ പ്രതിമാസം 5 കിലോ ധാന്യങ്ങളും സൗജന്യമായി നൽകും. മതവർഗീയവാദവും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെറുക്കാൻ പൊലീസിൽ പ്രത്യേക വിഭാഗം രൂപീകരിക്കും. നഗരങ്ങളിൽ ന്യായ വിലയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ‘അടൽ ആഹാര’ കേന്ദ്രങ്ങൾ, മൈസൂരു, ഹുബ്ബള്ളി–ധാർവാഡ്, ബെളഗാവി നഗരങ്ങളിൽ മെട്രോ, നഗര വിപണികളിലേക്ക് 50 കിലോഗ്രാം വരെ കാർഷികോൽപന്നങ്ങൾ സൗജന്യമായി കൊണ്ടുപോകാൻ കർഷകർക്ക് ഗതാഗത സൗകര്യം തുടങ്ങിയ 103 വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട പ്രകടന പത്രികയാണ് ബിജെപി മുന്നോട്ടുവച്ചത്.

ബിജെപി സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയ 4 ശതമാനം മുസ്‌ലിം സംവരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നും ആകെ സംവരണം 50 ൽ നിന്ന് 75 ശതമാനമാക്കി ഉയർത്തുമെന്നുമാണു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന വാഗ്ദാനം. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (എൻഇപി) ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും അംഗീകരിക്കാനാവാത്ത പരിഷ്കാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഒരു വർഷത്തിനകം പിൻവലിക്കും. വിദ്വേഷം പടർത്തുന്ന ബജ്റങ്ദളിനെ നിരോധിക്കും. ജാതി സെൻസസ് നടത്തുമെന്നും കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി.

പ്രചാരണത്തിനായി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പ.

ഗൃഹനാഥകൾക്ക് പ്രതിമാസം 2000 രൂപ, എല്ലാ വീടുകൾക്കും 200 യൂണിറ്റ് സൗജന്യ വൈദ്യുതി, ബിപിഎൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് 10 കിലോ സൗജന്യ അരി, സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ ബസ് യാത്ര, ബിരുദധാരികൾക്കും ഡിപ്ലോമക്കാർക്കും യഥാക്രമം 3000, 1500 രൂപ വീതം തൊഴിൽരഹിത വേതനം, ഫാക്ടറികളിലെ ജോലി സമയം 8 മണിക്കൂറിൽനിന്നു 12 ആയി ഉയർത്തിയ നടപടി പിൻവലിക്കും, പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് 10,000 കോടി രൂപ, 2008 നു ശേഷം ജോലിയിൽ ചേർന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും തുടങ്ങിയവയും കോൺഗ്രസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി.

∙ എൻജിൻ ഡബിളോ ട്രബിളോ?

1200 റോഡ് ഷോ, 1200 പൊതുസമ്മേളനം, 224 മഹാറാലി, 224 പത്രസമ്മേളനം, 8000 തെരുവുയോഗം... ഇങ്ങനെ 10,848 പരിപാടികളുമായാണ് ബിജെപി കർണാടക ഇളക്കിമറിച്ചത്. കാർപറ്റ് ബോംബിങ് ക്യാംപെയ്ൻ അഥവാ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അറ്റാക്ക് എന്ന പ്രചാരണ രീതിയായിരുന്നു പാർട്ടിയുടേത്. ആർഎസ്എസ്, ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടീമുകൾ, സമൂഹമാധ്യമ സംഘങ്ങൾ എന്നിവരും ഒപ്പംനിന്നു. ഇരട്ട എൻജിൻ സർക്കാർ എന്ന ആശയവുമായി മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ജനങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തി.

ബിജെപിയുടേത് ‘ട്രബിൾ എൻജിൻ സർക്കാർ’ ആണെന്നു കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചടിച്ചു. ബിജെപിയുടേത് 40% കരാർ കമ്മിഷൻ സർക്കാരാണ് എന്ന ആരോപണവും വിലക്കയറ്റവും വലിയ ചർച്ചയായി. പ്രമുഖ ലിംഗായത്ത് നേതാക്കളായ ലക്ഷ്മൺ സാവദിയും ജഗദീഷ് ഷെട്ടറും ബിജെപിയിൽനിന്ന് കൂടുമാറി എത്തിയതു കോൺഗ്രസിന് ഊർജം നൽകി. ആദ്യ ലാപ്പിൽ കോൺഗ്രസാണ് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയതെന്ന നിഗമനം ശരിവയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു അഭിപ്രായ സർവേകൾ.

Show more Show more

ഒന്നോ രണ്ടോ നേതാക്കൾ പോയാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ബിജെപി. പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ബിജെപി അടവുമാറ്റി. ബജ്റങ്ദളിനെ നിരോധിക്കുമെന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രകടനപത്രികയിലെ വാഗ്ദാനത്തിൽ പിടിച്ചായിരുന്നു ചുവടുമാറ്റം. ബജ്റങ്ദൾ അണികൾ കോൺഗ്രസ് ക്യാംപുകളിലേക്കു മാർച്ച് നടത്തി. ബിജെപി നേതാക്കൾ പെട്ടെന്നു ‘ഹനുമാൻ ചാലിസെ’ സൂക്തങ്ങൾ ആലപിച്ചു. ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജകൾ തുടങ്ങി. ദക്ഷിണ കന്നഡയിലും തീരദേശ കർണാടകയിലുമുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ ഒപ്പംനിർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തീരുമാനം ബിജെപി രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കിയതോടെ കോൺഗ്രസും ജാഗരൂകരായി.

കർണാടകയിൽ കൂറ്റൻ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രം നിർമിക്കുമെന്നു ഡി.കെ.ശിവകുമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നേതാക്കൾ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സന്ദർശനം തുടങ്ങി. മണിപ്പുരിലെ കലാപസംഭവങ്ങൾ കർണാടകയിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ബിജെപിയെ മാറ്റിനിർത്തണമെന്നു കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു. മോദിയുടെ റാലികളിലടക്കം ബജ്റങ്ദൾ പ്രശ്നം ബിജെപി സജീവമാക്കി. റോഡ് ഷോ കടന്നുപോയ വഴികളിൽ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ പ്രതിമകൾക്കു മുന്നിൽ പ്രധാനമന്ത്രി വണങ്ങുകയും പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുകയും ചെയ്തു.

കർണാടകയുടെ പരമാധികാരത്തിനുമേൽ കൈകടത്താൻ ഒരു ശക്തിയെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന സോണിയയുടെ പ്രസ്താവന ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധമാണെന്നു കാട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് ബിജെപി പരാതി നൽകി. അധികം വൈകാതെ, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയ്ക്ക് കമ്മിഷൻ കാരണംകാണിക്കൽ നോട്ടിസ് അയച്ചു. കർണാടകയെ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ഭിന്നിപ്പിക്കാനാണ് ‘ടുക്ഡേ ടുക്ഡേ ഗ്യാങ്ങിൽ’ ഉൾപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നു മോദി പ്രസംഗിച്ചതിനു പിന്നാലെ ആയിരുന്നു ബിജെപിയുടെ നീക്കം.

കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ്, ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികൾക്കു വിമതർ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. കോൺഗ്രസ് 18, ബിജെപി 14, ജനതാദൾ എസ് ഒന്ന് വീതം മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വിമതരെ നേരിടുന്നത്.

∙ മുഖ്യമാണ് സമുദായം

തീരദേശം, മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ്, ബെംഗളൂരു, മൈസൂരു, മധ്യം എന്നിങ്ങനെ ആറു രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളായി തിരിച്ചായിരുന്നു കർണാടകയിലെ പ്രചാരണം. സാമുദായിക വോട്ടുകൾ കർണാടകയിലെ വിജയത്തിൽ നിർണായകമാണ്. ബിജെപിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രമായ ലിംഗായത്ത് വിഭാഗത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുന്നേറ്റം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. ലിംഗായത്തിനൊപ്പം കുറുബ, എസ്‌സി/എസ്ടി വിഭാഗങ്ങൾക്കും ശക്തിയുള്ള കല്യാണ കർണാടകയിൽ (ഹൈദരാബാദ് കർണാടക) കോൺഗ്രസിനു വ്യക്തമായ മേൽക്കൈയുണ്ട്.

ബിജെപി വിട്ടുവന്ന ജഗദീഷ് ഷെട്ടറിനു കോൺഗ്രസ് നൽകിയ സ്വീകരണം.

ഇതേ സാമൂഹിക സമവാക്യമുള്ള കിട്ടൂർ കർണാടകയിലെ ബെളഗാവി ജില്ലയിലെ സീറ്റുകളിൽ ബിജെപി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ബല്ലവ, ബണ്ഡ്, മുസ്‌ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ ശക്തികേന്ദ്രമായ തീരദേശ കർണാടകയിൽ (മംഗളൂരു മേഖല) മൃദുഹിന്ദുത്വ നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസിന്. മധ്യകർണാടകയിൽ ഹിന്ദുത്വനിലപാടും ശിവമൊഗ്ഗ എയർപോർട്ട് അടക്കമുള്ള വികസനവും ഉയർത്തിക്കാട്ടി ആയിരുന്നു ബിജെപി പ്രചാരണം. 59 സീറ്റുകളുള്ള പഴയ മൈസൂരു മേഖലയിലാണു ദൾ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണ, റെഡ്ഡി സമുദായങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളതും വൊക്കലിഗ, കുറുബ ശക്തികേന്ദ്രവുമായ ബെംഗളൂരു നഗരമേഖലയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആധിപത്യം മറികടക്കാനും ബിജെപി ശ്രമിച്ചു.

മോദിയെക്കുറിച്ച് ഖർഗെ നടത്തിയ ‘വിഷം ചീറ്റുന്ന പാമ്പ്’ എന്ന പ്രയോഗം പൊല്ലാപ്പായി. സോണിയ ഗാന്ധിയെ വിഷകന്യക എന്ന് ബിജെപി നേതാവ് ബസനഗൗഡ പാട്ടീൽ യത്‌‌നൽ തിരിച്ചുവിളിച്ചു. ജനം ഭഗവാൻ ശിവനാണെന്നും ആ ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിലെ പാമ്പാണ് താനെന്നും മോദി ന്യായീകരിച്ചു. കോൺഗ്രസിലേക്കു പോയ ജഗദീഷ് ഷെട്ടർ ജയിക്കില്ലെന്നു ചോരയിൽ എഴുതിത്തരാമെന്ന് ബിജെപിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കപ്പിത്താൻ യെഡിയൂരപ്പ പറഞ്ഞു. ഷെട്ടർ ജയിക്കുമെന്ന് സ്വന്തം ചോരയിൽ എഴുതി പ്രദർശിപ്പിച്ചു മഞ്ജുനാഥ് എന്ന കോൺഗ്രസ് ആരാധകൻ മറുപടി നൽകി. വിവാദമായ ‘ദ് കേരള സ്റ്റോറി’ എന്ന സിനിമയും കർണാടകയിൽ ചർച്ചയായി. തീവ്രവാദം തുറന്നുകാട്ടുന്ന സിനിമയാണ് കേരള സ്‌റ്റോറിയെന്നും വോട്ടുനേടാനായി തീവ്രവാദത്തോട് കോൺഗ്രസ് മൃദുസമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

കർണാടകയിൽ പാലും തൈരും വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള, ഗുജറാത്ത് ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിനു കീഴിലുള്ള അമുലിന്റെ (ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ്) നീക്കത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസും ദളും കന്നഡ അനുകൂല സംഘടനകളും രംഗത്തെത്തിയതും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിലാണ്. കർണാടക മിൽക്ക് ഫെഡറേഷന് (കെഎംഎഫ്) കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ‘നന്ദിനി’യെ അമുലുമായി ലയിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കമാണിതെന്ന് ആരോപണമുയർന്നു. കർണാടകയിലെ ക്ഷീര കർഷകരുടെ ജീവനാഡിയാണ് നന്ദിനിയെന്നും ബിജെപി സർക്കാർ ഇവരെ മറന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. മേയ് 13ന് വോട്ടെണ്ണിയ ശേഷം ആരുടെ മുഖത്താകും പാൽച്ചിരി വിരിയുക?



English Summary: Who will win in Karnataka Elections 2023? BJP and Congress done high-octane campaigning