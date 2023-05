തിരുവനന്തപുരം∙ ആരോഗ്യരംഗത്ത് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിൽ, ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ഡോക്ടര്‍ കുത്തേറ്റു മരിക്കുന്ന സംഭവം ആദ്യമാണെന്ന് ആരോഗ്യമേഖലയിലുള്ളവർ പറയുന്നു. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കു കുത്തേറ്റതും പരുക്കേറ്റതുമായ സംഭവങ്ങൾ മുൻപുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ആരോഗ്യപ്രവർത്തകനെങ്കിലും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഐഎംഎ പറയുന്നു. സർക്കാർ നിയമങ്ങൾ ശക്തമായി നടപ്പിലാക്കാത്തത് അക്രമികൾക്ക് തുണയാകുന്നുവെന്നാണു വിമർശനം. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കു നേരെ 138 ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായതായാണ് സർക്കാർ കണക്ക്.

കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഹോം ഗാർഡിനും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനും മാർച്ചിൽ കുത്തേറ്റിരുന്നു. കാലിൽ മുറിവുമായി എത്തിയ കൃഷ്ണപുരം സ്വദേശി ദേവരാജനാണ് കുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം ഫോർട്ട് ആശുപത്രിയിൽ പൊലീസിനെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതി ആക്രമിക്കുന്ന സംഭവമുണ്ടായി. ഇതേ ആശുപത്രിയിൽ, വനിതാ ഡോക്ടറെ, ചികിൽസയ്ക്കെത്തിയ ആളുടെ സഹായി ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ആശുപത്രി മുറി അടിച്ചു തകർത്തു. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ വനിതാ ഡോക്ടറോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ പൊലീസുകാരനെ സർവീസിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്റെ ഗൺമാനായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു പൊലീസുകാരൻ.

നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും നടപടിയെടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. സർക്കാർ തലത്തിൽ പലതവണ ചർച്ച നടന്നെങ്കിലും നടപടികൾക്കു വേഗമുണ്ടായില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചാൽ മൂന്നു വർഷംവരെയാണ് ശിക്ഷ. കുറ്റത്തിന്റെ ഗൗരവം അനുസരിച്ച് ഇത് പത്തുവർഷംവരെ ആക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കേസിന്റെ അന്വേഷണവും വിചാരണയും അനിശ്ചിതമായി നീളുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. അന്വേഷണം 3 മാസത്തിൽ തീര്‍ത്ത് വിചാരണ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസ് എടുക്കാൻ വിമുഖത കാട്ടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വേണം. സുരക്ഷ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായി മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശക്തമായ നിയമം നിർമിക്കാൻ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ സംഘടനകളെ അറിയിച്ചത്. മെല്ലെപോക്ക് സമീപനമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് വിമർശനമുണ്ട്.

രാത്രികാലങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പൊലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് പൊലീസുകാർ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. പരിശീലനം ലഭിക്കാത്തവരെയാണ് ആശുപത്രികളിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരായി നിയമിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ നൽകുന്നതു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനമാണ്. അച്ഛൻ മരിച്ചതറിഞ്ഞ് എത്തിയ യുവാവിനെ അടുത്തിടെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ മർദിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു മുൻപും കൂട്ടിരിപ്പുകാരെ മർദിച്ച സംഭവമുണ്ടായി.

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ നൽകുന്ന കമ്പനിക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചിട്ടും നടപ്പിലായില്ല. രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആരോപണം. ആവശ്യത്തിന് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്ന വാർഡൻമാരെയും ആശുപത്രികൾക്കുള്ളിൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കാറുണ്ട്.

പേടിച്ചു പതറിയ മനസ്സുമായി രോഗികളെ ചികിൽസിക്കാനും സമൂഹത്തിന് ആശ്വാസം എത്തിക്കാനും ഡോക്ടർമാർക്കു കഴിയില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ ആക്രമിക്കുന്നതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി നിരന്തരം താക്കീതു ചെയ്തിട്ടും സർക്കാർ നിയമം പാസാക്കിയിട്ടും സ്ഥിതി മാറുന്നില്ല. കേസുകൾ ലാഘവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ ഈ പ്രവണ കൂടുമെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

