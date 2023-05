വീട്ടിൽ ആളുണ്ടോ, ഇറങ്ങിവരുമോ?’; വിവാഹ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായ വീട്ടിൽ ഗുണ്ടാ ആക്രമണം

തിരുവനന്തപുരം∙ വിവാഹത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായ വീടിന് നേരെ ഗുണ്ടാ ആക്രമണം. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ കാപ്പ കേസിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച ഡാനിയും കൂട്ടാളികളുമെന്നാണ് വിവരം. മാറനല്ലൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ കണ്ടല സ്റ്റേഡിയത്തിനു സമീപത്തെ റഹീമിന്‍റെ വീട്ടിൽ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് നാലോളം പേർ ആക്രമണം നടത്തിയത്. വീട്ടിൽ ആളുണ്ടോയെന്നും വെളിയിൽ ഇറങ്ങിവരുമോയെന്നും സംഘത്തിലെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു.



സംഘത്തിലെ ഒരാൾ ഗേറ്റ് കടക്കുകയും പുറത്തേക്കു വന്ന റഹീമിനെ മാരകായുധങ്ങൾ വച്ച് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. വീടിനു പിന്നിലൂടെ മൂന്നുപേർ അകത്തു കയറി ആക്രമണം നടത്തി. രണ്ടു വയസ്സായ കുട്ടിയും വയോധികരും ഉൾപ്പെടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് സംഘം ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു ആക്രമണം നടത്തിയത്. റഹീമിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ട് തടഞ്ഞ വീട്ടുകാർക്കും പരുക്കേറ്റു. ബഹളം കേട്ട് എത്തിയവർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി.

പാർക്കിങിനെ ചൊല്ലി അഞ്ചുമാസം മുൻപ് ഗൃഹനാഥനെ ആക്രമികളിൽ ഒരാൾ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു. അന്ന് കേസ് കൊടുത്തതാകാം ഇപ്പോഴുള്ള ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെന്ന് കുടുംബം പറഞ്ഞു. റഹീമിന്‍റെ മറ്റൊരു മകളുടെ വിവാഹം അടുത്ത മാസം 22 നാണ്. ഇതിന്റെ പെയിന്‍റിങ് ജോലികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരുക്കങ്ങൾ ഏകദേശം പൂർത്തിയായി വരുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഗുണ്ടാ സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണം.

വീട്ടുകാർ എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് അതിക്രമം നടന്നത്. പ്രദേശത്ത് കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും കഞ്ചാവു സംഘങ്ങളും സജീവമാണ്. ഇവരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് എന്നാണ് നാട്ടുകാരും പറയുന്നത്. ആക്രമണത്തിൽ തലയ്ക്ക് പരുക്കേറ്റ റഹീമിനെ നെയ്യാറ്റിൻകര ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സ്റ്റേഡിയത്തിന്‍റെ പരിസരത്ത് കഞ്ചാവ് ഉൾപ്പെടെ വിൽപനയും ഉപയോഗവും ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പരാതികളുണ്ട്.

English Summary: Gangster attack on the house where the wedding preparations have been completed