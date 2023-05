പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ക്ഷണിച്ചു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അടുത്ത മാസം യുഎസിലേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജൂൺ 22ന് യുഎസ് സന്ദർശിക്കും. പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് സന്ദർശനം. മോദിയുടെ ബഹുമാനാർഥം ഔദ്യോഗിക വിരുന്നും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വർധിച്ചു വരുന്ന സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സന്ദർശനം ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ജി20 ഉച്ചകോടി സംബന്ധിച്ചും ഇരു നേതാക്കളും ചർച്ച നടത്തും.

English Summary: US President Joe Biden to host PM Modi for official state visit on June 22