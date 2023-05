കൊട്ടാരക്കര∙ ഡോക്ടറെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി സന്ദീപിനെ പൊലീസ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മാനസികനില തെറ്റി നിൽക്കുകയായിരുന്നെന്ന് സമീപവാസി ശ്രീകുമാർ. തന്നെ ആരോ കൊല്ലാൻ വരുന്നതായും രക്ഷിക്കണമെന്നും വിളിച്ചുകൂവിക്കൊണ്ടാണ് സന്ദീപ് വീട്ടിലേക്ക് ഓടിവന്നത്. കാലിലുള്ള മുറിവ് മതിൽ ചാടിയെത്തിയതു മൂലമാകാമെന്നും ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞു.



രാത്രി 2.30 ആയപ്പോൾ എന്നെ ആരോ കൊല്ലാൻ വരുന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു മതിൽ ചാടി വരുന്നതു കണ്ടു. ആരാണെന്നു മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ അയൽപക്കത്തുളളവരെ വിളിച്ചുവരുത്തി. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ചെന്നു നോക്കിയപ്പോളാണ് സന്ദീപാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. ഞങ്ങളെ സന്ദീപിന് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ആള്‍ക്കാരാണ്. എന്നിട്ടും എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ തെറ്റിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴേ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നി. പിന്നീട് ആരോ കൊല്ലാൻ വരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു കൂവുകയും പേടിയായതു കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു. സന്ദീപിന്‍റെ ഫോണിൽ നിന്നു തന്നെ പോലീസിനെ ഫോൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്തുവെന്നും ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞു.

English Summary: The words of Sreekumar, a neighbor of accused Sandeep on Dr. Vandna Das Murder