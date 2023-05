ഫറോക്കിൽ സൈക്കിൾ റിപ്പേറ്റിങ് കട നടത്തുന്ന ആളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

ഫറോക്ക്∙ കരുവൻ തിരുത്തി റൂബി റോഡിനു സമീപം സൈക്കിൾ റിപ്പേറ്റിങ് കട നടത്തുന്ന ആളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കൊളത്തറ കളത്തിങ്ങൽ പറമ്പിൽ പണ്ടാരതോപ്പിൽ പി.ടി അഷ്റഫ് ( 52 ) ആണു മരിച്ചത്. ഫറോക്ക് റജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിന് സമീപത്തെ റോഡിൽ വ്യാഴം പുലർച്ചെയാണ് മൃതദേഹം കാണപ്പെട്ടത്. ബൈക്കിൽനിന്നു വീണു മരിച്ചതാകാമെന്നു സംശയിക്കുന്നു. മൃതദേഹത്തിനു സമീപം ബൈക്ക് മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഫറോക്ക് പൊലീസ് എത്തി മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിൽ.



പിതാവ്: പരേതനായ ആലിഹാജി, മാതാവ്: പരേതനായ പാത്തെയ്. സഹോദരങ്ങൾ: മൊയ്തീൻകോയ, ഹസ്സൻ കോയ, ബിച്ചിപ്പാത്തു, സുബൈദ, സഫിയ, പരേതയായ കദീജ . ഖബറടക്കം പോസ്റ്റ്മോർട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉച്ചയോടെ കൊളത്തറ വടക്കേ ജുമുഅത്ത് പള്ളിയിൽ.

