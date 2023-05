തിരുവനന്തപുരം ∙ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ വ്യക്തമായ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകള്‍ നല്‍കില്ലെന്ന് കേരള കെമിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡ്രഗിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ (എകെസിഡിഎ). കേരളത്തിലെ 15,000 വരുന്ന ഔഷധ വ്യാപാരികളുടെ സംഘടനയാണ് എകെസിഡിഎ. ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾക്കെതിരെ അണുക്കൾ പ്രതിരോധശേഷി നേടുന്നത് തടയാനുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതിയെ പിന്തുണച്ചാണ് ഈ നീക്കം.

ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ വിൽക്കരുതെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഫലപ്രദമായിരുന്നില്ല. ആന്റിബയോട്ടിക് പ്രതിരോധം നിരീക്ഷിക്കാൻ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി സംവിധാനം ഒരുക്കിയത് കേരളത്തിലാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു വർഷം വിൽക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ 13 ശതമാനത്തോളം ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളാണെന്നാണ് കണക്ക്.

സംഘടനയുടെ സുവര്‍ണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം മേയ് 13ന് തിരുവനന്തപുരം ജിജി കൃഷ്ണന്‍ നഗറിൽ (ട്രിവാൻട്രം ക്ലബ്) ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് നിര്‍വഹിക്കും. മേയ് 13, 14 തീയതികളില്‍ സുവര്‍ണ ജൂബിലി ആഘോഷ പരിപാടികളില്‍ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളില്‍നിന്നുമുള്ള ഔഷധ വ്യാപാരികള്‍ പങ്കെടുക്കും.

മജീഷ്യന്‍ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനുവേണ്ടി സംഘടന നടത്തുന്ന ചാരിറ്റി പരിപാടികളുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശന്‍ നിർവഹിക്കും. ഔഷധ വ്യാപാരികളുടെ അഖിലേന്ത്യാ സംഘടനയായ ഓള്‍ ഇന്ത്യ കെമിസ്റ്റ്‌സ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്ഗിസ്റ്റ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജെ.എസ്.ഷിന്‍ഡെ അടക്കമുള്ള വിവിധ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും.

English Summary: Antibiotic will not sale without prescription in Kerala