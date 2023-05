പരിചയക്കുറവെന്ന് പ്രസ്താവന;വീണാ ജോർജിനെതിരെ വി. മുരളീധരനും കെ മുരളീധരനും

തിരുവനന്തപുരം∙ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ കുത്തേറ്റു മരിച്ച വനിതാ ഡോക്ടര്‍ക്ക് പരിചയക്കുറവെന്ന് പറഞ്ഞ ആരോഗ്യമന്ത്രി അക്രമികള്‍ക്ക് കൂട്ടുനില്‍ക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്‍. നിരുത്തരവാദപരമായ പ്രസ്താവന പിന്‍വലിച്ച് മന്ത്രി മാപ്പുപറയണമെന്നും വി.മുരളീധരന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അതേസമയം, ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് അപമാനിച്ചത് മരിച്ച വനിതാ ഡോക്ടറുടെ കുടുംബത്തെയെന്ന് കെ.മുരളീധരന്‍ എം.പി പറഞ്ഞു. മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകള്‍ ആരും വളച്ചൊടിച്ചിട്ടില്ല. തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് മന്ത്രി സമ്മതിക്കണം. ഡോക്ടറുടെ കൊലപാതകം ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്‍റെ പരാജയമെന്നും കെ. മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: Statement of lack of experience; V. Muralidharan and K Muralidharan Agains Veena George