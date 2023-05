‘ധാർമികതയുണ്ടെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഷിൻഡെ എന്നെപ്പോലെ രാജിവയ്ക്കണം’: ഉദ്ധവ് താക്കറെ

മുംബൈ ∙ സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ശിവസേന ഉദ്ധവ് ബാലാസാഹിബ് താക്കറെ വിഭാഗം നേതാവുമായ ഉദ്ധവ് താക്കറെ. വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നേരിടാതെയാണ് ഉദ്ധവ് സർക്കാർ രാജിവച്ചതെന്നും അതിനാൽ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ സർക്കാര്‍ രൂപീകരണത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

‘‘ജനാധിപത്യത്തെ കൊല ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ധാർമികതയുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹവും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ രാജിവയ്ക്കണം. ഷിൻഡെ വിഭാഗം എന്റെ പാർട്ടിയെയും പിതാവിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെയും വഞ്ചിച്ചു. ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പദവി രാജിവച്ചത് നിയമപരമായി തെറ്റാകാം. പക്ഷേ ധാർമികാടിത്തറയുടെ ഭാഗമായി ചെയ്തതാണത്.’’– ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനൊപ്പം നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഉദ്ധവ് വ്യക്തമാക്കി.

കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഷിൻഡെ സർക്കാരിനെതിരെ ശിവസേന ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗം നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്തും രംഗത്തെത്തി. ‘‘മുഖ്യമന്ത്രി ഷിൻഡെ ഉൾപ്പെടെ 16 എംഎൽഎമാരും അയോഗ്യരാണ് എന്നായിരുന്നു കോടതി വിധിയെങ്കിൽ ചതിയന്മാരുടെ ഈ സംഘം അവസാനിച്ചേനെ. നിലവിലെ സർക്കാർ നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി രൂപീകരിച്ചതാണത്.’’– സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പറഞ്ഞു.

വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നേരിടാതെയാണ് ഉദ്ധവ് സർക്കാർ രാജിവച്ചതെന്നും അതുകൊണ്ട് ഷിൻഡെ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തെ ഗവർണർ പിന്തുണച്ചത് ന്യായീകരിക്കാമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉദ്ധവ് സർക്കാർ രാജിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു, വിശ്വാസ വോട്ട് നേരിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചേനെ. വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള ഗവർണറുടെ തീരുമാനവും ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിനു വിപ്പ് അനുവദിച്ച സ്പീക്കറുടെ നടപടിയും തെറ്റാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

English Summary: "Eknath Shinde Should Resign, Just Like I Did": Uddhav Thackeray On Court Order