ഇറ്റലിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വാൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്ക് തീ പിടിച്ചു

മിലാൻ∙ ഇറ്റലിയിലെ മിലാനിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വാൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ‌നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്ക് തീ പിടിച്ചു. അഞ്ച് വാഹനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചുവെന്ന് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്സിജൻ ടാങ്കുകൾ കൊണ്ടു വരുന്ന വാഹനത്തിനാണ് തീപിടിച്ചത്. ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.

വാൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വലിയ തോതിൽ കറുത്ത പുക ഉയരുന്നതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നു. അഗ്നിരക്ഷാ സേന രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നഗരമധ്യത്തിലാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. പൊട്ടിത്തെറിയുടെ കാരണം അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്.

സുരക്ഷാ മുൻകരുതലകളുടെ ഭാഗമായി സമീപത്തെ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒഴിപ്പിച്ചു



