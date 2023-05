ചെറുപുഴ (കണ്ണൂർ) ∙ ഇടിമിന്നലേറ്റു 4 വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഉദയഗിരി പഞ്ചായത്തിലെ തിരുനെറ്റിക്കല്ലിലാണു വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് പരുക്കേറ്റത്. വൈകിട്ടു 4 മണിയോടെയാണു സംഭവം.

അരിവിളഞ്ഞ പൊയിലിലെ അബിൻ ബാബു (22), പയ്യന്നൂർ സ്വദേശികളായ പി.എസ്.അക്ഷയ് (22), സി.വി.ജിതിൻ ( 22), പി.വിഷ്ണു (22) എന്നിവർക്കാണു പരുക്കേറ്റത്. പരുക്കേറ്റവരെ കണ്ണൂർ പരിയാരം ഗവ.ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

