തിരുവനന്തപുരം∙ എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും ഡ്രഗ് ഡിറ്റക്‌ഷൻ കിറ്റ് ഉണ്ടാകണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി നടപ്പിലാക്കാതെ പൊലീസ്. കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വനിതാ ഡോക്ടർ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച ആളുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങള്‍ ഡ്രഗ് ഡിറ്റക്‌ഷന്‍ കിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാനാകുമായിരുന്നെന്നു പൊലീസിലെ ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നു. അക്രമകാരി ഉപയോഗിച്ച ലഹരി ഏതെന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ആശുപത്രി അധികൃതർക്കു മുന്നറിയിപ്പു നൽകാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ലഹരിയുടെ പിടിയിൽനിന്നു മോചിതനായശേഷം മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. രാസലഹരി അടക്കം പ്രതി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന വിവരം.



വ്യക്തികൾ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും ഏതു ലഹരി മരുന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും കണ്ടെത്താൻ ഡ്രഗ് ഡിറ്റക്‌ഷൻ കിറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് 2019ൽ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന്, ഇക്കാര്യം നടപ്പിലാക്കാൻ ഡിജിപിയായിരുന്ന ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ നിർദേശം നൽകി. കോട്ടയം എസ്പിയായിരുന്ന രാമചന്ദ്രൻ ഐപിഎസാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അദ്ദേഹം എഴുതിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കേസ് എടുത്തത്. പിന്നീട് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും ഡ്രഗ് ഡിറ്റക്‌ഷൻ കിറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും നൽകണമെന്ന് നിർദേശം നൽകിയെങ്കിലും കോടതി ഉത്തരവ് പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല. കിറ്റ് വാങ്ങണമെന്ന നിർദേശം പാലിച്ചെന്നു വരുത്താനായി കുറച്ചു കിറ്റുകൾ വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ടായി. കിറ്റുകൾ കിട്ടാതായതോടെ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പരിശോധന നടക്കാതെയായി.

നർകോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) ആണ് ഡിആർഐ, കസ്റ്റംസ്, എക്സൈസ്, പൊലീസ് എന്നിങ്ങനെ ലഹരി മരുന്ന് പിടികൂടാൻ അധികാരമുള്ള ഏജൻസികൾക്ക് ഡിറ്റക്‌ഷൻ കിറ്റുകൾ നൽകുന്നത്. 6 മാസമാണ് കിറ്റിന്റെ കാലാവധി. ബെംഗളൂരുവിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ് കിറ്റുകൾ നിർമിക്കുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ലഹരി മരുന്ന് കേസുകൾ കൂടുതലുള്ള മേഖലകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷനുകളിൽപോലും ആവശ്യത്തിന് കിറ്റുകളില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. രാസ ലഹരികൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കിറ്റുകൾ ആവശ്യത്തിന് ലഭിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഗുണകരമാകുമായിരുന്നെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പൊലീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് എക്സൈസ് മുന്നിലാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം നാനൂറിലേറെ കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായി എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. മേഖലാ ഓഫിസുകളിലെല്ലാം ഡ്രഗ് ഡിറ്റക്‌ഷൻ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉമിനീർ പരിശോധനയിലൂടെ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള അബോൺ കിറ്റുകളും എക്സൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ റേഞ്ച് ഓഫിസുകളിലും ഈ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

