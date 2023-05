ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് എതിരായ ആക്രമണങ്ങളിൽ കർശന ശിക്ഷ; ഓർഡിനൻസ് പരിഗണനയിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ആക്രമണങ്ങളിൽനിന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി ആശുപത്രി സംരക്ഷണ നിയമം ശക്തമാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു. അടുത്ത മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഇതു സംബന്ധിച്ച ഓർഡിനൻസ് പരിഗണിക്കും.

ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താകും ഓർഡിനൻസ് പുറത്തിറക്കുക. ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയുടെ അഭിപ്രായവും തേടും. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് എതിരായ ആക്രമണങ്ങളിൽ കർശന ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കും. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ആക്രമണ കേസുകളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കും.

English Summary: Ordinance Will be Considered To Strengthen Hospital Protection Act